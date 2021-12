La turbia historia de Timbiriche: adicciones, bullying y amoríos

El grupo mexicano Timbiriche dejó huella en gran parte del mundo. Sin embargo, detrás de la gloria y la fama hubo una serie de turbias historias que marcaron el camino de la banda.

Los obstáculos estuvieron presentes desde el debut de la banda a inicios de los 80, cuando los primeros integrantes Mariana Garza, Alix Bauer, Paulina Rubio, Diego Schoening, Benny Ibarra y Sasha Sokol se ganaron el corazón del país.

Las cámaras captaron a un grupo unido, pero al cerrarse el telón la rivalidad, amoríos y bullying aparecían sin que nadie lo esperara. En una entrevista para Historias Engarzadas, Erik Rubín, artista que se integró poco después a la primera generación, contó que sus compañeros solían golpearlo y acosarlo constantemente.

“Paulina una vez me tiró mi ropa al escusado, Diego en una entrevista me agaché a abrocharme las agujetas y me pegó en la mesa. Siempre me estaban haciendo bromas pesada”, contó. “Pero luego en unas clases de canto había una terracita o algo así. Se salieron Diego y Benny y yo los encerré como una hora” y cuando por fin abrió la puerta ambos se le fueron a los golpes.

A décadas del fin de la banda, los artistas recordaron los momentos más difíciles de su carrera (Foto: Especial)

La “novatada” del grupo fue un rumor constante durante toda la carrera de la banda. Con el éxito creciendo constantemente, los integrantes se vieron obligados a soportar jornadas extenuantes de trabajo. “Todo el tiempo era o grabar disco o grabar especial o salir de gira. Seguíamos en primaria, la mayoría; seguíamos en la escuela, pero los fines de semana eran salidas todo el tiempo”, explicó Mariana

Amores prohibidos: de compañeros de trabajo a romances enloquecidos

A esto se le sumaron los romances entre los integrantes y los escándalos entorno a las relaciones amorosas que surgieron en el proyecto. Entre ellas la de Erik Rubín y Paulina Rubio o otros amores más polémicos como el de Sasha con Luis de Llano.

El noviazgo entre el productor y la cantante resultó sumamente polémico, pues ella tenía 17 años cuando él tenía 42. Esto, que comenzó como un rumor, terminó por confirmarse poco después y llenar de escándalo al grupo.

“Yo un día me enamoré de Sasha y me mandó a la goma en dos semanas. Hay un enamoramiento que digamos que es platónico, profesional, de trabajo, ¿por qué?, porque yo le producía sus discos, entonces ahí no hay una historia que contar, cuando me preguntan digo ‘no, ahí no hay nada qué contar, fue muy simple’”, contó Luis de Llano al programa Ventaneando en junio de 2021.

Por otro lado, la fama y el dinero trajeron consigo también el contacto con alcohol y drogas. Algunos de los integrantes declararon con los años que sus primeras borracheras tuvieron lugar cuando eran parte del grupo. Otros aseguraron que probaron drogas o que estuvieron en episodios alocados con ellas, pero fue Sasha Sokol quien tuvo que ser internada por un problema de adicción.

“Puedes estar expuesto a todo”, dijo Benny Ibarra en Historias Engarzadas. “Puedes estar expuesto a drogas, puedes tener acceso a muchas otras cosas. Muchas gente se te acerca y mucha gente se te acerca por ahí”.

Con los años, Timbiriche tuvo un constante cambio de integrantes, pero la explosión y apogeo de la banda lo vivieron Sasha, Benny, Erik, Paulina, Mariana y Alix, quienes poco a poco se alejaron de la banda y revelaron las oscuras vivencia detrás de la fama.

SEGUIR LEYENDO:

La vez que Thalía y Paulina Rubio se GOLPEARON en un concierto EN VIVO

Erik Rubín da detalles sobre la bioserie de Timbiriche: "Va a quedar padre" | VIDEO