¿Qué hacer con la Inteligencia Artificial?

El mundo está cambiando con la irrupción de tecnologías de nueva generación, como la Inteligencia Artificial (IA). Sus aplicaciones generan debates éticos, ya que pueden ser tanto benéficas como cuestionables. Por ejemplo, podrían usarse para prevenir enfermedades o acelerar el desarrollo de vacunas, o bien, para crear armas autónomas, fomentar la hipervigilancia o intervenir genéticamente a las personas.

Con la IA se abre una nueva etapa y con ella, preguntas aún sin respuestas claras. Una postura radical es el abolicionismo, inspirado en el ludismo del siglo XIX, que propone eliminar toda IA, como los luditas destruían telares para protestar contra tecnologías que amenazaban su trabajo.

Otra postura es el prohibicionismo, que busca restringir el uso de IA en ciertos sectores. Aunque extremo, podría proteger a la humanidad frente a desarrollos como la IA militar. Algunas universidades también han prohibido su uso ante casos de plagio digital.

Una visión más moderada es el regulacionismo. China, Brasil y la Unión Europea han desarrollado marcos legales para guiar el uso de la IA. Eventualmente, otros países tendrán que generar sus propias legislaciones. También en el ámbito laboral surgen debates. Mientras algunas empresas integran la IA, otras la prohíben. Esto plantea una cuestión clave: ¿cómo debe reconfigurarse el trabajo entre humanos e IA?

El tecno-esclavismo propone subordinar a la IA como una esclava digital, aunque esto es una utopía lejana. Otra opción más realista es el co-creacionismo, que plantea una colaboración entre humanos e IA, sin dominación. Por último, está el sustitucionismo, que puede ser parcial o total. El primero plantea reemplazar a los humanos en tareas mecánicas; el segundo, sustituir todo trabajo humano, lo cual representa una visión extrema.

Desde mi perspectiva, algunos empleos sí podrían ser automatizados, pero aquellos que requieren interacción humana no deberían serlo: docencia, arte, psicología, abogacía o enfermería. El co-creacionismo permitiría integrar a la IA como herramienta de apoyo, no como reemplazo. Entre quienes buscan eliminar la IA y quienes la idealizan, hay posturas intermedias. El dilema no es la tecnología, sino sus condiciones de implementación. La tecnología no es neutra, pero tampoco es destino. Por eso, urge debatir estos temas antes de que sea tarde.

POR MATEO DE JESÚS AUDELÍN MAYO GÓMEZ

ASOCIADO DEL PROGRAMA DE JÓVENES DEL COMEXI

@MATEOMAYOG

