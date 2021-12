Raúl Araiza reveló que entre sus planes de 2022, está realizar un proyecto donde narrará los grandes pasajes de su vida, entre ellos todo los excesos que tuvo.

Además, pese a gozar en este momento de gran fama como conductor de "Hoy" y "Miembros al Aire", "El Negro" Araiza desea diversificarse y debutar ahora como standupero.

Fue durante una entrevista para el programa matutino “De primera mano”, el hijo de la primera actriz Norma Herrera confesó que desde hace tiempo tiene ganas de hacer un monólogo, el cual quiere que dirija el maestro Garcini;

"Lo hablé con él, que es un maestrazo, y es un poco, no tanto de mi vida, que puede ser aburrido, pero sí todos los procesos que he vivido desde padre, te casas, soltero, te divorcias, encuentras el amor, todo, los excesos, sales, entras, puede ser de humor muy negro y eso es algo que me gustaría hacer”, comentó.