"A ver si agarras algo, enano": Gustavo Adolfo Infante reveló la vez que Lucía Méndez irrumpió en una fiesta, borracha

El periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, señaló en ‘De primera mano’, que la actriz y cantante Lucía Méndez en alguna ocasión lo llamó ‘enano’ cuando la señora se encontraba en estado inconveniente en una reunión social de la cantante Yuri.

De acuerdo con el periodista, Lucía Méndez llegó a la reunión que organizó Yuri junto con su esposo Rodrigo, (quienes en algún momento fueron muy cercanos por su gusto por la religión) por el bautizo de su hija, en estado inconveniente y lo insultó

“A ver tu Gustavo, porque no tomas mi… (perfume de feromonas), a ver si agarras algo, enano, porque a ti nadie te quiere”, dijo la actriz guanajuatense.

De acuerdo con el periodista, ahí no paró el ‘espectáculo’ de la Méndez, ya que después de eso, recorrió las mesas de la reunión y en un momento exigió al sonido que estaba encargado de amenizar la fiesta que pusieran su disco para escucharlo.

Lo anterior no fue del agrado de Yuri, quien aparentemente se hizo de palabras con Lucía y hasta ahí quedó.

La polémica conferencia de prensa de 2010

Sin embargo, dicha irrupción fue el preámbulo para el famoso escándalo protagonizado por la actriz que dio vida a ‘Diana Salazar’ en ‘El extraño retorno de Diana Salazar’ de Televisa, y la güera jarocha en el 2010.

En aquella ocasión, Yuri estaba ofreciendo una conferencia de prensa ante los medios de comunicación para promocionar su disco en la casa de su entonces manager, Danna Vázquez, cuando de pronto Lucía Méndez interrumpió dicha sesión y encaró a Yuri.

La cantante no quiso darle más reflectores y se retiró del lugar, sin embargo, el problema no quedó ahí, ya que Méndez continuó hablando con los medios de comunicación a pesar del enojo de la publirrelacionista, quien estaba muy molesta por la actitud que tomó Lucía Méndez y por haber irrumpido en un evento de prensa al que no estaba invitada.

Méndez entonces se retiró a la calle y aseguró que una ‘crónica’ periodística de internet (en 2010), daba cuenta que Yuri se había burlado de ella en el funeral de su madre, sin embargo, los reporteros le señalaron que la propia Yuri había declarado que estaban distanciadas desde un año atrás, cosa que tomó por sorpresa a la actriz, quien ya no dijo más y se retiró.

A raíz de ese conflicto, ambas personalidades permanecieron distanciadas, sin embargo, fue hasta el 2018, (ocho años después), que las aguas regresaron a su cauce y se reconciliaron.

