Lucía Méndez revela FUERTE decisión en caso de caer en coma igual que Carmen Salinas | VIDEO

En caso de que cayera en estado de coma y los doctores no brindaran buenas noticias sobre su estado de salud y su posible recuperación, la cantante Lucía Méndez reveló que ya tiene anticipada su última voluntad

Esto luego de de que grandes compañeros del medio del espectáculo como Debido a que grandes compañeros del medio del espectáculo como Carmen Salinas y Vicente Fernández se encuentran luchando por su salud en condiciones adversas, motivo que orilló a la cantante y actriz manifestó a decidir su destino, el cual sería diferente al de ellos.

“Yo ya la tengo firmada, voluntad anticipada, yo ya la tengo, porque no quiero que me tengan conectada si ya no tengo remedio”, explicó la intérprete durante su encuentro con la prensa en la Ciudad de México.

De igual manera, la intérprete de "Corazón de piedra" confesó que ya tuvo la oportunidad de conversar con su primogénito sobre esta decisión.

“Yo le dije a mi hijo, si un día me ves que yo estoy muy mal y ya no hay remedio, no me tengas conectada, ¡déjeme ir!, (firme la decisión) hace como 5 años”.