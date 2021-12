Lucía Méndez revela si forma parte de las “señoras del narco”

En los últimos días salió un libro llamado “Emma y las otras señoras del narco”, mismo donde revelan el nombre de algunas famosas que tuvieron una relación con algunos de los capos del narcotráfico en la historia de México. En esta ocasión Lucía Méndez habló sobre el tema y si ella había formado parte de esta lista de famosas.

Después del video que subió Galilea Montijo para el tema, ya que se le vincula con Arturo Beltrán Leyva y de las declaraciones de Charly López donde confirmó que conoció a “La Barbie”, la nacida en Guanajuato fue cuestionada sobre el tema y si ella también formaba parte de la lista o si en alguna ocasión había intento conquistarla.

La actriz contó para los micrófonos de Imagen televisión que a ella nunca le pasó lo que a Ninel Conde y al resto de las actrices que aparecen en el libro que publicó Anabel Hernández. En la declaración confirmó que se siente afortunada por no haber sido conquistada, ni contratada por ningún capo del orden organizado del país.

No fue tentada

Lucía es una de las mujeres más guapas del mundo del espectáculo, por lo que la gente llegaría a pesar de que también pudo estar ligada a la famosa lista de “las señoras del narco”, pero ante esta situación, la actriz confirmó que nunca se le insinúo uno de ellos, por lo que se siente afortunada.

“No, no, no, no, no. Pues sí es una línea muy delgada, es una línea muy delgada; pero no, no me pasó eso”. Posteriormente le preguntaron si no le habían llevado joyas, dinero o algo por el estilo a lo que volvió a decir “no, no, nada de eso”, a lo que agregó: “No, no y le agradezco a la vida que no me haya pasado”, dijo Méndez a los medios de comunicación.

A diferencia de ella, personalidades como: Ninel Conde, Charly López, Arleth Terán, Issabela Camil y Galilea Montijo son algunas de las personalidades que aparecen en la lista del libro antes mencionado. De estos nombres Gali subió un video donde explica esta situación, mientras que el cantante aseguró que sí lo conoció, pero jamás cometió un delito.

