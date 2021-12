Charly López asegura que nunca va a negar que conoció ‘La Barbie’ y era encantador

En medio de la polémica de las mujeres que tuvieron una relación con narcotraficantes, Charly López confirmó que conoció a ‘La Barbie’, pero a diferencia de personalidades como Galilea Montijo, el exintegrante de Garibaldi aseguró que no va a negar que lo conoció, además de asegurar que es fue un hombre encantador con él.

La polémica se inició gracias al libro de ‘Emma y las otras señoras del narco’ de Anabel Hernández, donde salió el nombre de Charly, quien aseguró que lo conoció, que no sabía a lo que se dedicaba y lo más importante que él nunca cometió un solo delito.

Después de confirmar esto, el cantante le mandó un mensaje a Gali, a quien le dijo “el que nada debe nada teme”, ya que asegura que no hay pruebas, solo palabras ante esas acusaciones que se generaron en contra de los famosos.

La Barbie y Charly

El libro de Anabel causó furor desde el primer minuto en el que salió a la luz, y que reveló nombres importantes como el de Galilea y de Charly, quien se dice tuvo una relación amorosa con Édgar Valdez Villarreal, mejor conocido como ‘La Barbie’. Esta situación la aclaró en De Primera Mano, donde señaló que no conocía que se trataba de un narcotraficante.

“Nos tocó a nosotros trabajar muchas veces. No sabes para quién estás trabajando, porque no pides credenciales, pero a mí sí me tocó. Voy a aclarar lo del libro, creo que es el momento. Yo sí conocí a ‘La Barbie’, lo conocí en diferentes lugares, en restaurantes, porque yo en ese momento estaba en el reventón, entonces yo iba a un antro en Polanco, a insurgentes, a todo” comenzó su explicación.

Después de confirmar que había compartido algunos momentos con él narcotraficante, Charly se expresó de él como una persona muy encantadora, ya que siempre lo trató bien, nunca lo vio armado, ni drogándose. Eso sí, aseguró que no había cometido ningún delito.

“Llegó él a mi lugar ‘El Congo’, llegó a ir varias veces, yo lo atendí como cliente, muchas veces se podía sentar en mi mesa, o ya había varios amigos, ya no cabían, pero iba con su esposa o con un amigo. Era un cuate que me trataba, era muy cariñoso, muy respetuoso, me decía ‘Cómo está mi Charly’”, exclamó.

Antes de terminar su participación en el programa de espectáculos confirmó que él sabía que era empresario, ya que así se presentó y él no tenía motivos para pensar diferente. Gracias a esto aseguró que nunca va a negar que lo conoció, ya que eso se le hace tonto, esto sin ofender a los demás.

