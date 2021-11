Lucía Méndez confiesa que fue muy noviera, ¿habrá tenido 120 pretendientes?, esto dice

Lucía Méndez siempre da de qué hablar y esta ocasión no fue la excepción, luego de que la cantante confesó que durante su juventud fue muy noviera, tanto que hasta le han recordado que sostuvo una relación con Luis Miguel, incluso se ha dicho que la también actriz habría llegado a tener a lo largo de su vida 120 pretendientes.

Durante su presencia y reconocimiento en el evento Micrófono de Oro, La Méndez comentó que sí fue noviera, pero que tampoco tuvo tantos galanes como se pensaría.

"No, no, según yo no… eso lo dijo Vicky López, ¡no, claro!, Cuando yo tenía mi época, cuando yo era jovencita, pues sí tenía 120 pretendientes, ¿por qué no?, y no 120… 240, 300… ¿por qué no? Si tenía millones de fans ¿o no?", dijo entre risas la cantante.