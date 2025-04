Se prevén 8 marchas y bloqueos HOY, martes 1 de abril de 2025

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer que para este martes 1 de abril se prevén al menos ocho marchas y manifestaciones que complicarán la vialidad en la Ciudad de México, por lo que te sugerimos que NO salgas de casa, sin antes consultarlas.

Entre las manifestaciones que habrá destaca una de estudiantes del IPN por el gatito "mantecado", que fue hallado sin vida con signos de violencia, por lo que los jóvenes pedirán a las autoridades que este caso no quede impune y se castigue a quienes hayan ejercido maltrato animal.

AGENDA DE MOVILIZACIONES MARTES 1° DE ABRIL 2025

COLECTIVO LA COMUNA 420.

HORA: 10:30 hrs.

LUGAR: Plaza de la Información (Estación del Metro Hidalgo)

RUMBO A: Camara de Diputados en Av. Congreso de la Unión #66 Col. El Parque Alcaldía V. Carranza CDMX.

MOTIVO: Realizan caminata rumbo al "Dia Internacional de la Cannabis, exigiendo su despenalización total y espacios para su consumo.



PUEBLOS ORIGINARIOS DE TLÁHUAC.

HORA: 11:00 hrs.

LUGAR: Estación del Metro San Antonio Abad Linea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

RUMBO A: Zocalo de la Ciudad de México (Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México).

MOTIVO: En protesta de la invasión y destrucción ilegal de sus tierras y en defensa del suelo de conservación natural y sus recursos naturales esenciales para la vida.

MOVIMIENTO DE TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE SALUD POR LA BASIFICACIÓN (MOTRASESABA) DEL ESTADO DE GUERRERO.

HORA: 05:00 hrs.

LUGAR: Palacio Nacional.

MOTIVO: Exigen solución inmediata a las demandas del personal de contrato precario y honorarios de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, cumplimiento de los acuerdos establecidos con el área de promoción a la salud, recuperación de los días otorgados para el personal que ya habían ganado con la administración de la actual gobernadora.



UNION NACIONAL DE TRABAJADORES AGRICOLAS (UNTA).

HORA: 09:30 hrs.

LUGAR: Cafe la Habana en Calle Morelos # 62 Esq. Av. Bucareli Col. Juarez Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Conferencia de Prensa del Secretario General de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Álvaro López Ríos, para informar acerca de la Jornada Nacional de Movilización Campesina que llevará a cabo en la Ciudad de México del 7 al 10 de abril, en el marco del 106 Aniversario del asesinato del Gral. Emiliano Zapata Salazar.



MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL Y DE LA CIUDAD DE MEXICO.

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Fonda la Margarita en Bucareli # 48 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Conferencia de prensa para dar a conocer evento nacional a realizar en los proximos dias.



ACTIVISTAS Y COMERCIANTES.

HORA: 11:00 hrs.

LUGAR: Explanada de la Alcaldía Miguel Hidalgo en Parque Lira No. 94 Col. Observatorio Alcaldía Miguel Hidalgo CDMX.

MOTIVO: Clausura simbólica de la oficina de la dirección de jurídico y gobierno de la Alcaldia Miguel Hidalgo, por actos de corrupción y abuso de autoridad y se daran a conocer los actos abusivos de funciones y el uso discrecional de la oficina del Instituto de Verificación Administrativa

(INVEA) adscrita a la Alcaldía Miguel Hidalgo, para beneficio personal.



ESTUDIANTES DEL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS NO. 10 “CARLOS VALLEJO MÁRQUEZ” (CECyT).

HORA: 15:00 hrs.

LUGAR: Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 10 “Carlos Vallejo Márquez” del Instituto Politécnico Nacional (CECyT-IPN) en Av. 508 s/n., Col. Pueblo de San Juan de Aragón, Alc. Gustavo A. Madero

MOTIVO: Mitin “Justicia para Mantecado”, para exigir a las autoridades escolares medidas de prevención para evitar casos de crueldad animal y castigo para los culpables, lo anterior derivado al caso del gato hallado muerto con signos de violencia dentro de las instalaciones de la escuela.



ARTESANEANDO.

HORA: Durante el día.

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México en Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Solicitan espacios para participar en la Feria de la Culturas Indígenas.