"Es como Barney, vive en su imaginación": Gustavo Adolfo Infante reventó a Lucía Méndez por su novio

Lucía Mendez, legendaria actriz de televisión, dio de que hablar este día luego de que revelara su nuevo romance con un hombre 15 años menor que ella.

Ante los medios de comunicación, habló sobre su nuevo galán y los próximos proyectos que se le vienen, tales como la realización de su serie biográfica.

“Mi bioserie sí, ahora sí ya tengo la propuesta, ya la tengo muy formal… ¡Ay, pero no sé comadre!... porque te odian, porque sales ahí mal con medio mundo si platicas la anécdota", declaró Méndez ante la prensa.

Confesó que ella no se considera "La Madre Teresa de Calcuta", pero afirma que no ha tenido una vida tan tormentosa como la han plasmado famosos como Luis Miguel o Lupita D'Alessio.

Al hablar de su vida amorosa, la actriz de 65 años admitió que en su tiempo tuvo muchos galanes, quien ahora, está estrenando novio varios años menor que ella.

“Bien, tranquila, feliz, estoy saliendo con alguien, me riega la plantita… ¿por qué no?, todavía estoy en edad de merecer ¿o no?, si es más joven que yo, como unos 15 años más joven que yo”, detalló.

Gustavo Adolfo la revienta

La revelación de Lucía Méndez tuvo un impacto en la farándula y para muestra Gustavo Adolfo Infante, quien a través de su programa De Primera Mano, hizo unas declaraciones hasta cierto punto irónicas.

Al escuchar que Lucía presumía de nuevo galán, el conductor sorprendió con sus palabras.

Sus compañeros de emisión le dijeron a Adolfo Infante que si conocía al novio de Lucía, a lo que contestó: "Es como Barney, vive en su imaginación".

Tiempo después se generó un momento de tensión en el foro y sus compañeros negaron las palabras de Gustavo.

