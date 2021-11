Lucía Méndez revela que tiene un novio que la llena en la intimidad ¿De quién se trata? | VIDEO

La cantante Lucía Méndez, sorprendió a los medios de comunicación con la noticia de que ha iniciado una relación sentimental con un hombre mucho más joven que ella, y de sus próximos proyectos que tiene planeado, como lo es su serie biográfica.

“Mi bioserie sí, ahora sí ya tengo la propuesta, ya la tengo muy formal… ¡Ay, pero no sé comadre!... porque te odian, porque sales ahí mal con medio mundo si platicas la anécdota.

Reveló que no es la Madre Teresa de Calcuta, destacando que tampoco ha tenido una vida tan tormentosa como lo han contado en sus series biográficas los artistas, Luis Miguel o Lupita D'Alessio.

¿Le gustó la serie de Luis Miguel?

Respecto a la tercera temporada que se estrenó el pasado 28 de octubre, la empresaria mexicana se sinceró al ver los últimos capítulos que cuentan la vida de "El Sol de México".

“Sí me gustó, pero ahora te soy bien sincera, me entristeció un poco […] no quiero hablar de eso, nada más les das hebra y sacan… ¡híjole! […] Por eso te estoy diciendo que en mi videoserie no soy santa, ni tampoco soy diabla, he tenido errores en mi vida, he tenido cosas que hice bien, cosas que hice mal, pero de alguna forma creo que también hay personajes en mi vida que pasaron por ella y estoy pensándolo porque no es tan fácil hacer tu vida (en una serie).

Agregó que ella está decidida y quiere contar la verdad, a cómo es en en realidad con su una personalidad genuina.

¡Lucía estrena novio!

Al hablar de su vida amorosa, la actriz de 65 años admitió que en su épico tuvo muchos galanes, quien ahora, está estrenando novio varios años menos que ella.

“Bien, tranquila, feliz, estoy saliendo con alguien, me riega la plantita… ¿por qué no?, todavía estoy en edad de merecer ¿o no?, si es más joven que yo, como unos 15 años más joven que yo”, detalló.

Finalmente, la intérprete de "Corazón de piedra", no dudó en defenderse e los rumores sobre su presunto alcoholismo, destacando que lo que opinine la tiene sin cuidado.

“¡Ay!, pues a mí me vale madr$%, que me digan alcohólica, que me digan de todo, la verdad estoy más allá del bien y del mal, y yo no soy alcohólica, cuando me han visto así que digan ‘¡ay, Lucía se toma las copas!’, no, pero ese día sí me tomé mis tequilas”.

Con información de Agencia México

