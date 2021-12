Lucía Méndez presume de vinos y la TUNDEN en redes por "beber tempranillo"

Lucía Méndez se convirtió en tendencia después de que se hiciera viral un video en el que presume de conocer de vinos, sin embargo, cometió un error al referirse al "tempranillo", el cual dejó en evidencia que no sabe tanto como ella dice, lo que provocó que la tundieran en redes sociales.

Durante una entrevista, la protagonista de 'El extraño retorno de Diana Salazar' -telenovela que podría tener un remake- comenzó a platicar sobre su experiencia durante la pandemia de Covid-19 y cómo durante esta etapa desarrolló nuevos proyectos musicales, como la canción “Mi México”, la cual surgió ante su estado de ánimo por no poder ver a sus familiares y amigos.

¿Lucía Méndez toma vino "tempranillo"?

La actriz, que participó en varios certámenes de belleza en su juventud, confesó que una vez durante el confinamiento se puso “un cuete de buró” con un vino que le regaló una de sus amigas. Aunque confesó que no toma, ese día decidió probarlo y terminó un poco alcoholizada.

“Como tres, cuatro copas de vino tinto, ‘un vinito tinto y ahorita me pongo hasta atrás”, aseguró la cantante de éxitos como ‘Corazón de piedra’ y ‘Mi amor amor’.

La artista de 66 años de edad, dijo que la amiga que le regaló el vino es una “catadora de vinos increíble” y le compartió algunos conocimientos sobre la bebida. “Sabía riquísimo, no me sabía tan fuerte, porque es así como yo me emborracho, cuando el alcohol no me sabe a alcohol y me sabía muy a uva, porque era un vino muy joven”.

Durante su explicación habló sobre “la uva joven”, por lo que la entrevistadora le cuestionó si el vino era de uva tempranillo, una variedad de este fruto cultivada extensamente para producir vinos tintos con cuerpo? en España, de donde es originaria.

Sin embargo, debido a que la reportera solamente usó la palabra "tempranillo", Lucía Méndez confundió los términos y contestó: “sí, eran como las 11 de la mañana”, lo que demostró que ella estaba hablando del tiempo y no de la uva o el vino.

Usuarios tunden a Lucía Méndez

Después de hacerse viral el extracto de la entrevista muchos usuarios de redes sociales como Twitter comenzaron a burlarse de ella. “No anden tomando tempranillo, aunque casi sea juevecillo”, “duérmanse tempranillo o se les va a aparecer”, “no voy a superar nunca este momento”, “buenos días solo a la gente que toma tempranillo a eso de las 11 am”, son algunos de los comentarios que se leen en internet.

SIGUE LEYENDO:

Lucía Méndez revela FUERTE decisión en caso de caer en coma igual que Carmen Salinas | VIDEO