Jhonny Caz de Grupo Firme presume románticas vacaciones a lado de su prometido Jonathan Bencomo | FOTOS

Uno de los compromisos más comentados de este 2021 es el de Jhonny Caz, tercera voz de Grupo Firme y su novio Jonathan Bencomo, los enamorados siempre que tienen oportunidad manifiestan lo mucho que se quieren y lo felices que son juntos.

Esta vez el músico y su novio se tomaron una día de vacaciones y para pasear en los viñedos de Valle de Guadalupe en Baja California, así lo dieron a conocer en sus redes sociales, ahí compartieron unas románticas fotografías.

Los jóvenes disfrutaron de copas de vino y excelente compañía, además compartieron en sus historias como se divirtieron, pero al parecer este tipo de bebida no es muy buena para Jonathan quien se estaba quedando dormido en el hombro de Caz.

La pareja nunca ha negado su amor y preferencias, hace unas semanas fue Jonathan Bencomo quien le pidió que se casara con el frente a miles de personas en un concierto de Las Vegas y el artista aceptó con mucha emoción.

"Yo en un principio cuando entré al Grupo Firme te pregunté qué onda con el tema y tú me dijiste que no había pedo, y como yo toda la vida lo he tomado con una normalidad muy grande porque lo sabe tanto mi familia, nuestros compañeros y ahora todo el mundo, lo vi muy natural y no vi importante que se anuncie", dijo Jhonny durante una entrevista con su hermano Eduin Caz.

Aun no se revela el día, ni el lugar de la boda, cabe señalar que Caz reside en Tijuana y Bencomo es de Chihuahua, tampoco se han dado a conocer otros detalles sobre el esperado enlace.

