Él es el guapo novio de Jhonny Caz integrante de Grupo Firme: FOTOS

Los integrantes de Grupo Firme se han sincerado con sus fans en más de una ocasión, han compartido sus humildes inicios en la música, sus grandes aspiraciones y sus más internos sentimientos.

Tal es el caso de Jhonny Caz, quien es la tercera voz de Grupo Firme, es hermano de Eduin Caz y el integrante que confesó estar enamorado de otro hombre, después de este anuncio muchos fans aplaudieron aún más el poder de la banda y lo libres que son para hablar de todo con sus seguidores.

Jhonny sostiene una relación con otro chico desde hace mas de 5 años, su nombre es Jonathan Bencomo, tiene 29 años de edad, es originario de Chihuahua, Chihuahua, además recientemente se tituló como Ingeniero en Mecatrónica por la Universidad de La Salle de su estado natal.

La relación de la pareja parece ir viento en popa, aunque en las redes sociales de Jhonny no tiene fotografías reveladoras, en el Instagram de Jonathan si aparecen juntos en algunos viajes que han realizado y el cantante siempre comenta las imágenes que pública, además él asiste a los conciertos de Grupo Firme

“La pura elegancia, no te cansas?”

Hace más de un año se dio a conocer la noticia por los canales oficiales de Grupo Firme, en una entrevista de Eduin Caz con su hermano Jhonny le pregunta que sobre sus preferencias sexuales, aunque después menciona que desde hace mucho tiempo tanto como la familia como los músicos de la agrupación conocen todo sobre el tema,

"Yo en un principio cuando entré al Grupo Firme te pregunté qué onda con el tema y tú me dijiste que no había pedo, y como yo toda la vida lo he tomado con una normalidad muy grande porque lo sabe tanto mi familia, nuestros compañeros y ahora todo el mundo, lo vi muy natural y no vi importante que se anuncie"

La pareja. @jonbencomo

Tiene 29 años. @jonbencomo

Es Ingeniero Mecatrónica. @jonbencomo

