Nodal condiciona a Belinda para que sea la heredera de su fortuna; esto le pide

Una vez más, Christian Nodal y Belinda acapararon la atención de los medios de comunicación después de que él abriera la posibilidad de convertir en su heredera a su actual prometida, algo que inmediatamente dio bastante de qué hablar dentro de la industria.

Durante una entrevista con el programa Ventaneando, el intérprete de "Adiós amor", "Dime cómo quieres" y "La sinvergüenza" aseguró que estaría dispuesto a heredar su fortuna a Belinda, pero tiene que cumplir con ciertas condiciones.

En la plática, Christian Nodal, el máximo exponente del género regional mexicano en la actualidad, confesó que pondría en su testamento a Belinda solo si cumple con dos condiciones: que sea su esposa y la madre de sus hijos.

Fiel a su estilo y sin guardarse nada, Nodal detalló que hasta el momento no tiene testamento pues no tiene a quién dejarle algo, pero con el paso del tiempo evaluará la posibilidad de crear el documento y dejar todo en orden antes de su fallecimiento.

"Todavía no tengo un testamento porque, realmente, no tengo que dejarle a un hijo o alguien más. No tengo todavía esa responsabilidad", sentenció.