Belinda tiene los ojos más bellos y esta FOTO lo demuestra

Belinda es una de las cantantes mexicanas con mayor éxito en México y varios países del mundo; sin embargo, también es una modelo que ha sido embajadora de diversas marcas prestigiosas. Asimismo, fue portada de varias revistas en la que siempre luce espectacular.

En esta ocasión la publicación "Her World" la invitó a participar y la colocó como su portada para su última edición. Fue así como lució un enorme vestido morado de peluche, un sombrero texano de color rosa, mientras sostenía una paleta de hielo. "Belinda, the princess of latin pop and fashion icon" (Belinda, la princesa latina del pop e ícono de la moda), fue como la titularon.

Sin embargo y a pesar de que no lo mencionó la revista, destacaron los ojos de Belinda, los mismos que se tatuó su novio Christian Nodal y hasta Lupillo Rivera. Las imágenes no mienten, la también actriz es dueña de una de las miradas más hipnotizantes del mundo.

Belinda es considerada todo un ícono de la moda (Foto: @yasminekateb)

No fue el único outfit que lució Belinda

La intérprete de "La niña de la escuela", "Amor a primera vista" y " Luz sin gravedad" no solo lució el primer extravagante atuendo descrito, pues ya en las páginas internas se dejó ver con un vestido rosa con transparencias que la hicieron lucir como toda una diva de la moda.

Cabe destacar que las fotos de este outfit sólo las presumió en las historias de su cuenta de Instagram donde además de etiquetar a la publicación y a todos los responsables de las instantáneas, realizó algunas poses para lucir a la perfección el vestido de ensueño.

La última de sus historias compartió un mensaje de lo que deseaba para esta Navidad, el texto corresponde a Alysha Waghorn:

"Todo lo que quiero para Navidad es: una mente clara, un hogar feliz. risas con amigos, una familia sana, sol en abundancia, aventuras que levantan el ánimo, recuerdos con mis seres más cercanos y queridos, una luz guía para los necesitados y para cada uno de ustedes que lee esto para saber lo amado, lo valioso, lo valioso que es. Realmente eres asombroso".

Belinda lució como toda una princesa (Foto: @@yasminekateb)

