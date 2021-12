VLA: ¿Querida conductora se despide del programa por Covid-19? Esto es lo que se sabe

En los últimos días, salió a la luz que podría existir un caso positivo de Covid-19 entre el elenco de “Venga la Alegría” y trascendió que, por indicaciones de la televisora, una querida conductora del famoso matutino fue obligada a abandonar el programa para no poner en riesgo al resto de sus compañeros, por lo que a continuación te decimos todo lo que sabemos acerca de esta situación que se presentó al interior de uno de los programas estrella de TV Azteca.

El encargado de revelar el posible contagio de Covid-19 al interior de “Venga la Alegría” fue el reconocido periodista de espectáculos, Alex Kaffie, quien en su última columna para El Heraldo de México señaló que Anette Cuburu recibió la indicación de ausentarse del matutino por al menos 15 días para evitar poner en riesgo a otros conductores, por lo que, en los próximos días, su rostro desaparecerá de los programas en los que participa.

“Me entero que Televisión Azteca le ordenó a Anette Cuburu que no se presente a trabajar en 15 días. ¿El motivo? La conductora estuvo cerca de personas que dieron positivo en COVID-19, situación que la vuelve "sospechosa" de tenerlo también (…) y hasta que compruebe que no es peligrosa, es decir que no tiene coronavirus o su variante, volverá a ser reinstalada en su puesto de trabajo”, escribió Alex Kaffie.

Hasta el momento, Anette Cuburu no ha hablado públicamente respecto a esta situación y se desconoce cuál es su estado de salud real, por lo que su posible contagio de Covid-19 aún está en el aire, pero se espera que sea en los siguientes días cuando revele si es que esta contagiada o no, así como la fecha en la que podrá reincorporarse de manera normal a sus actividades.

Cabe mencionar que, en sus historias de Instagram, Anette Cuburu dejó ver que pasó la Navidad en casa viendo algunas películas, sin embargo, en las imágenes no dejo ver si estuvo sola o acompañada y tampoco apareció ante la cámara por lo que su estado de salud sigue siendo un misterio.

Enfrentamiento con Mara Patricia Castañeda

En las últimas semanas, Anette Cuburu ha recibido todo tipo de críticas debido a que señaló a Mara Patricia Castañeda por haber aprovechado el ser la ex esposa de Vicente Fernández Jr. para obtener entrevistas exclusivas en el funeral del “Charro de Huentitán”, por lo que la colaboradora de “Venga la Alegría” fue tachada de “envidiosa”, y “poco profesional”, sin embargo, la periodista de Televisa salió a responder a dichos señalamientos y mencionó que su cobertura fue totalmente “natural” pues confesó que no habló con nadie de la familia Fernández para arreglar entrevistas ni nada por el estilo, no obstante, no quiso hablar directamente de Anette Cuburu.

