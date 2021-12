Por «sospechosa», TV Azteca mandó a descansar a Anette Cuburu

Me entero que Televisión Azteca le ordenó a Anette Cuburu que no se presente a trabajar en 15 días. ¿El motivo? La conductora estuvo cerca de personas que dieron positivo en COVID-19, situación que la vuelve "sospechosa" de tenerlo también. Es por eso que en los recientes días (no incluyendo hoy que Venga la Alegría y Al Extremo transmitirán programas grabados) ha estado ausente de los espacios en los que participa habitualmente. Y hasta que compruebe que no es peligrosa, es decir que no tiene coronavirus o su variante, volverá a ser reinstalada en su puesto de trabajo.

VIAJARÁ A SU TIERRA

Yolanda Ventura, que lleva muchos años viviendo en México, está por irse a España. La integrante del desaparecido grupo Parchis pasará allá, en el país que la vio nacer, Año Nuevo. La en la memoria de muchos «Ficha Amarilla» va a permanecer en la Madre Patria ¡dos meses! Y es que tiene tres años que no visita a su madre y todos los seres queridos que allá viven.

FALTAN POCOS DÍAS PARA QUE 'AL EXTREMO' ESTRENE CONDUCTORA

La primera semana de enero la nueva conductora de Al Extremo, a la que Televisión Azteca lleva un mes convenciendo de aceptar su propuesta laboral, firmará su contrato de prestación de servicios. Si nada cambia los planes, porque bien reza el dicho «del plato a la boca se cae la sopa», la susodicha se unirá pronto al equipo de Al Extremo.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

Raphael el 'Divo de Linares' ha anunciado que el 13 de enero será el estreno de su serie biográfica de nombre Raphaelismo.

ELLA NO DESCANSÓ

Contrario a todos sus compañeros de Venga la Alegría, Flor Rubio no descansó este día. El asueto de la periodista de espectáculos debía comenzar hoy (el matutino de Televisión Azteca pasará grabado del 24 al 31 de diciembre), sin embargo el estado de salud de doña Silvia Pinal hizo que fuera a trabajar para informar «en vivo» la evolución de la nonagenaria actriz (que se halla internada por encontrarse contagiada de COVID-19). La discípula de Alexis Núñez Oliva (productor de La Oreja) desarrolló esta mañana una de las enseñanzas, esa de que los programas de espectáculos deber siempre ir «rigurosamente en vivo»", que él le inculcó.

SERÉ BREVE

Le juró al proveedor que "el lunes a primera hora" haría la transferencia, sin embargo la conductora de Cuéntamelo YA no le ha pagado el bacalao que va a tragarse esta noche. ¡Bribona sinvergüenza!

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

MVS Radio (102.5) transmitirá esta noche y también la del viernes 31, de 22 a 24 h, un especial de música navideña conducido por Cheko Zaun.

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

Postdata. Bienaventuradas Nochebuena y Navidad tengan.