Tefi Valenzuela festeja Navidad con ajustado vestido verde y un atrevido baile | VIDEO

La cantante y modelo Stephanie Valenzuela compartió en redes sociales un video en el que está bailando la canción Jingle Bell Rock, junto a Karr Llenes

“Siempre Grinch, pero no puedo negar que esta navidad la pase riendo y feliz con DJ Karr. Les deseo mucho amor, muchas risas y que disfruten a sus familias si las tienen cerca, que eso es un gran regalo ¡FELIZ NAVIDAD!”, escribió.

Además, Valenzuela modeló su vestido en color verde que usó durante su cena del 24 de diciembre y fecha que celebró en la Ciudad de México.

Karr también compartió las fotos con Tefi y refirió que es la segunda ocasión en las que pasa la fecha fuera de su casa. “Tanto para agradecer y ser felices, por mi lado pase mi segunda navidad lejos de casa pero en mi nuevo hogar con mi nueva pequeña familia Tefi Valenzuela. ¡Los quiero mucho!”, compartió. En tanto, la modelo comentó que fue “la Navidad que más me reí en la vida”.

"No me cayó nada bien": Melissa Sánchez, mamá del Eleazar Gómez

Melissa Sánchez, mamá del actor Eleazar Gómez, mencionó que a Tefi Valenzuela nunca le cayó bien. ”El día que la conocí, ¿qué te puedo decir?, no me cayó nada bien… algo traía que no me cayó bien. La vi nada más un rato y con un rato me bastó”. Esto después de que su hijo fue acusado por violencia familiar equiparada, por lo que permaneció en prisión y recibió libertad condicional por tres años.

Además, refirió que su hijo se quedó sin dinero para poder cubrir la cantidad por reparación del daño y mencionó que tuvieron que pedir dinero prestado para juntar dicha cantidad.

“Si la golpeó o no la golpeó sería por algo ¿no?, porque él de la nada no golpea a nadie”, comentó Melissa, asimismo, afirmó que lo hecho por su hijo fue porque la modelo lo provocó.

SIGUE LEYENDO:

"Él de la nada no golpea a nadie": madre de Eleazar Gómez asegura que no perdonará a Tefi Valenzuela

Tefi Valenzuela sube la temperatura frente a cámara con este baile | VIDEO

Hermosa: Tefi Valenzuela luce ATREVIDO bikini en medio del mar