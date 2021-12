Novia de Santa Fe Klan hace importante petición a sus seguidores | VIDEO

En plena nochebuena, la joven influencer Maya Nazor, pareja actual del exitoso cantautor mexicano de música regional y rap, Santa Fe Klan, demostró su lado más humano con una cachorrita de la calle que estaba padeciendo hambre y frío en las calles de Guanajuato.

La popular pareja difundió un video en el que aparecen con la cachorrita, una perrita criolla de color café con manchitas negras, de acuerdo con el relato de la propia Nazor, la perrita estaba abandonada en las calles, con señales de maltrato, además de hambre y frío.

Por lo que la pareja no dudo en acogerla y resguardarla para encontrarle un hogar responsable que cuide de ella, desde luego, tanto Maya como Ángel Jair Quezada (nombre de Santa Fe Klan), le dieron de comer y agua para que se restableciera por ahora, en tanto le encuentran un nuevo hogar en el que la quieran y cuiden.

La popular influencer envió un mensaje a sus seguidores para que se pongan en contacto con ella y poder brindarles más información sobre el estado de salud de la perrita y desde luego para iniciar el proceso de adopción por parte de alguno de sus seguidores.

La historia del hallazgo de la perrita, va un poco relacionada con uno de los éxitos del rapero, la canción “hambre”que de acuerdo con el rapero fue compuesta a un perrito de la calle; la canción se la hizo a un lomito que vivía en su barrio y al que no le daban de comer, porque ni los propios vecinos tenían a veces para comer.

“La canción de ‘hambre’ se la escribí a un perro de mi barrio ‘bien flaco’ y entonces dije, los perros de mi barrio no han comido, entonces no solo nosotros pasamos hambre, había días en los que no había nada, ni trabajo y no me gustó la escuela y a veces uno se confunde en el barrio y luego entre tanta distracción está cabrón salir adelante y ahí me di cuenta que hasta los perros sufren el hambre, porque si la gente no tiene para comer ¿qué le vas a dar al perro”