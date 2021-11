"Hambre", la canción de Santa Fe Klan basada en un crudo pasaje de su infancia

El rapero guanajuatense Santa Fe Klan es una de las figuras de mayor renombre entre el público juvenil mexicano que gusta de canciones de distintos géneros, de la música de protesta, reflexiva y con tonos más alegres con rima y ritmo.

Ángel Jair Quezada Jasso mejor conocido como Santa Fe Klan, es un talentoso cantautor, reconocido por la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) por su estilo irreverente y un tono de voz poderoso, no por nada fue finalista en la pasada edición de los Premios Spotify y uno de los jóvenes valores de la música en México.

Santa Fe Klan tiene además, gran influencia en redes sociales, en las que cuenta con miles de seguidores por su estilo único, pero además por su sencillez y su apertura para hablar sin tapujos desde su particular punto de vista que a miles de personas les agrada.

En una reciente entrevista difundida a través de su canal en TikTok, Ángel Quezada confesó que no le gusta ser envidioso, al contrario, le agrada reconocer cuando alguien tiene talento.

El joven de 21 años señaló que sus padres le inculcaron valores desde pequeño, a no ser envidioso con las personas y a conducirse como una persona de bien

En otro video compartido en TikTok, el joven rapero dio una muestra de su sensibilidad y de la forma en la que transforma sus experiencias de vida en canciones que son un éxito y además mandan un mensaje a quienes como él, vienen del barrio y comparten un panorama similar.

La canción ‘hambre’ fue compuesta a un perrito de la calle, según las palabras del guanajuatense, la canción se la hizo a un lomito que vivía en su barrio y al que no le daban de comer, porque ni los propios vecinos tenían a veces para comer.

“La canción de ‘hambre’ se la escribí a un perro de mi barrio ‘bien flaco’ y entonces dije, los perros de mi barrio no han comido, entonces no solo nosotros pasamos hambre, había días en los que no había nada, ni trabajo y no me gustó la escuela y a veces uno se confunde en el barrio y luego entre tanta distracción está cabrón salir adelante y ahí me di cuenta que hasta los perros sufren el hambre, porque si la gente no tiene para comer ¿qué le vas a dar al perro”