Alejandro Suárez dice sentirse más vivo, loco y tímido que nunca

"Yo me siento ahorita como si estuviera en Ensalada de Locos, así me siento, así estoy", con esta frase es que Alejandro Suárez asegura que se siente más joven que nunca.

Indicó que el secreto para mantenerse activo es que ha decidido no tomar en cuenta nada que le haga daño, por lo que no le presta atención a las cosas que lo hacen enojar o lo ponen triste. A esto sumó que nunca se siente solo, debido a que no puede salir a la calle sin que alguien se acerque a él o lo salude.

El comediante se definió en entrevista con Alejandro Castro como alguien auténtico, debido a que aunque es hijo de un militar y entender lo que es la disciplina, no pierde su carácter, ni felicidad.

La televisión no es un negocio para los artistas, asegura Alejandro Suárez

El cómico agradeció a la gente que le deja buenos comentarios en sus redes sociales, aunque aseguró que no deja que el ego lo domine. Suárez explicó que siempre se ha considerado una persona tímida a la que le gusta estar con la gente, pero prefiere estar en su casa tranquilo.

Sin embargo, entiende que tuvo la fortuna de caerle bien a la gente, lo cual le ha dado el placer de dedicarse a hacer lo que le gusta.

"Yo nací para hacer lo que hago, porque yo no quería ser artista", dijo.

Relató cómo fue su acercamiento con la actuación, ya que aunque nunca estudió, desde niño se dedicaba a imitar a los personajes de las películas que veía en las tres funciones de cine que venía en un día. Don Alejandro explicó que todos los personajes que ha interpretado están basados en gente a la que conoció en la vida real.

Se lamentó por no poder hacer más cosas con su personaje "Vulgarcito", ya que al no tener representante no pudo llevarlo al cine o a espectáculos de otro tipo.

Destacó que "Ensalada de locos" fue un programa adelantada a su época, debido a que rompió tabúes como fumar, beber o presentar personajes afeminados.

Agregó que nunca hizo alguna telenovela porque sabía que las personas no le creerían, debido a que él sabe hacer comedia en serio, pero no puede fingir sentimientos como lo hacen otros actores.

