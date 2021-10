¡Tiembla Azcarraga! Alejandro Suárez se presenta como youtuber

El actor y comediante mexicano Alejandro Suárez dio a conocer que ya abrió su cuenta de YouTube llamado “Alejandro Suárez y su canal”, el cual ya cuenta con poco más de 38 mil suscriptores.

Durante el programa de Miembros al Aire, el protagonista de Ensalada de Locos reveló que con la apertura de su cuenta en la plataforma de video ya se sentía Emilio Azcarraga.

“Ya me sentía Emilio Azcarraga. Tener mi canal, no sabes lo que es eso”, explicó.

Asimismo, aseguró que los videos no se hubieran logrado sin la ayuda de su hijo Sergio, y de paso agradeció a sus suscriptores por el apoyo y los comentarios tan bonitos que le han dejado.

El comediante explicó que la narrativa de su canal es sobre las anécdotas.

“Sabes qué hago, hago lo que he hecho toda mi vida, las obras que hemos hecho, que me voy de gira, las cosas que me pasan con PonPin, las cosas que hacemos siempre”.

Durante su entrevista, presumió que su canal tiene un nuevo segmento llamado “Paseando con Alex”, donde muestra partes de la ciudad y narra las experiencias que vivió o vió en cada espacio de la metrópoli.

“Salí con Sergio a filmar para Youtube y entonces les platico todo: en qué camerino estaba, por dónde entro, y eso les encanta a la gente”, aseguró el actor.

