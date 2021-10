Raúl Araiza ¿verdaderamente arrepentido de sus infidelidades?

‘El negro’ Araiza, conocido por ser un maestro en el escenario y protagonista en programas de Televisa, abrió su corazón y rememoró algunos ardientes encuentros que incluso afectaron su vida amorosa.

En el inicio del programa de Miembros al Aire, en el juego de “Yo Confieso”, Mariana Ochoa destapó el tema que se trataba de las parejas y lo que no se atrevieron a confesar, y tras algunas anécdotas de su compañero Yordi Rosado, Araiza confesó haber sido deshonesto en varias ocasiones, refiriéndose a algunas indiscreciones que ha cometido.

“Sí, si fui deshonesto varias veces, o sea, no le dije a la persona (su ex esposa)”.

Tratando de cuidar no decir de más, Mariana lo interrumpió con la pregunta “¿Qué es algo que tuvieron que confesar a su pareja en algún momento?”.

Dijo que no, él no confesó nada aún cuando había pasado algo pues según él la “regla de oro” es “niégalo todo”.

Y al serle cuestionado sobre que no podía negar los hechos, recordando su aventura en 2015 que le costó su matrimonio con Fernanda Rodríguez, el artista dijo que no, él no confesó nada.

“No, yo no. A menos que te agarren ahí”, imitando una posición sexual, añadió que lo principal era negar todo.

Y respecto a su encuentro con Elba Jiménez, la cual fue ventilada en una revista de circulación nacional, confesó que incluso fue corrido de su casa.

“Tengo que reconocer, sí, si era yo. Pagué mi consecuencia, me corrieron de la casa a vivir en un pinche cuarto de mi hermano Armando. Y pues eso ya no lo niegas pero mientras puedas minimízalo”.

Finalmente, añadió que si se arrepentía pero recalcó que solo de esa “sí, si me arrepiento. De esa sí”, dejando al imaginario sus múltiples encuentros durante sus relaciones.

alg

Sigue leyendo

Nuevas revelaciones indican que Luisito Rey conocía a un asesino a sueldo, así lo dice la tía abuela de Luis Miguel

Los Temerarios preparan su regreso a México; en estas ciudades podrían ofrecer conciertos

Así suena "Siento nuestro aliento" la canción que Luis Miguel plagió y fue demandado | VIDEO