Nuevas revelaciones indican que Luisito Rey conocía a un asesino a sueldo, así lo dice la tía abuela de Luis Miguel

Este jueves 28 de octubre los reflectores se han volcado sobre la vida de Luis Miguel, esto luego de que hoy se estrenó la tercera temporada de la serie biográfica del cantante conocido como "El Sol", por lo que la polémica y expectativas entorno a esta producción van en aumento.

En este sentido, el paradero de la madre de Luis Miguel se ha convertido en el misterio más grande que rodea la vida del famoso cantante, pues hasta hoy en día no se sabe qué paso a ciencia cierta con la extraña desaparición de Marcela Basteri, cuando el cantante apenas era un niño.

Bajo este panorama lleno de incógnitas y diversas versiones acompañadas de rumores, que ahora la tía abuela de Luis Miguel ha salido a dar la verdadera versión de los hechos, esto debido a que ella fue la última persona que vio con vida a la mamá de Luis Miguel.

Se trata de Adua Basteri, quien recientemente habló para las cámaras de Ventaneando, y reveló durante una conversación desde Italia como fue el regreso de Marcela Basteri a su casa, esto impulsada por el hartazgo tras los malos tratos de Luis Rey.

Y fue precisamente luego de estas declaraciones que Adua Basteri reveló detalles inéditos respecto a la desaparición, y confesó además que luego de que Marcela no contestaba las llamadas ni se comunicaba, ella y su familia se sintieron angustiados pues la mamá de “Mickey” solía ser cercana y dar aviso de cómo estaba, sobre todo ahora que tenía planes de vivir en Italia.

Luego de que no supimos de ella por días, mi hermano me dijo ‘qué hacemos’, así que intentamos contactarla, y le llamamos a su casa, pero quien contestó fue la suegra, o sea la mamá de Luis Rey (...) Me contestó y le pedimos que nos pasar a Luis Rey y dijo ‘No, no entiendo, no entiendo’ y colgó el teléfono, así que lo volvimos a intentar y le dije que yo era Adua, la tía de Marcela y le volvimos a pedir que nos comunicara, pero volvió a decir lo mismo y volvió a colgarnos; intentamos marcar después una tercera vez pero el número ya no existía”, reveló Adua Basteri