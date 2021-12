'Feliz NAVIDAD amor de mi vida': Nerea Godínez va a "chelear" al lugar donde murió OCTAVIO OCAÑA

Sin duda la muerte de Octavio Ocaña ha sido uno de los momentos más sorpresivos de este 2021. El trágico suceso, en medio de una persecución policiaca, cobró la vida de “Benito Rivers” a los 22 años de edad. El hecho conmocionó no solo al mundo del espectáculo sino al país entero.

Fotos y videos del macabro suceso inundaron las redes sociales y generaron un intenso debate en internet y medios de comunicación sobre las extrañas circunstancias que llevaron a la muerte del actor. Sin embargo, la Fiscalía del Estado de México concluyó en su peritaje oficial que Octavio Ocaña disparó un arma de fuego que traía consigo y accidentalmente se dio un balazo.

Nerea Godínez, la novia del actor, no ha dejado de compartir en sus redes sociales el dolor por el que atraviesa tras la muerte del actor. Octavio y ella vivían una relación sólida y tenían planes de casarse.

La tarde de este 24 de diciembre, Nerea acudió al lugar donde falleció Octavio Ocaña, en el que fue colocado un nicho. Ahí grabó un video sosteniendo una bebida alcohólica mientras se ve que en el nicho dedicado al actor colocó una cerveza. Acompañó el video con el mensaje:

Feliz navidad amor de mi vida, nunca te faltará luz o compañía mientras yo tenga vida. TE AMO ETERNAMENTE.

Tu cerveza favorita y lo que para mi era “chelear” y siempre me comprabas. En esta no se pudo mi amor, pero se que de alguna forma volveremos a estar juntos. Que cada lagrima que he derramado por ti me de las fuerzas de continuar.