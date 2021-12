Octavio Ocaña: Novia del comediante se viste de "blanco" a dos meses de su muerte, ¿ya se casó?

Nerea Godínez volvió a desatar la polémica en redes sociales después de subir unas fotos vestida de blanco, pues no hace más de dos meses que murió su prometido, el actor y comediante Octavio Ocaña, quien perdió la vida por un supuesto impacto de bala en la cabeza.

La novia del actor que interpretó a "Benito Rivers" en la serie de Vecinos, reabrió su cuenta de Instagram, la cual había eliminado en semanas anteriores tras varias acusaciones de los fans de la estrella de Televisa, sin embargo, volvió a ser tema de conversación después de que compartiera unas imágenes en donde se le ve luciendo un vestido nupcial.

Hay que destacar que Nerea y Octavio se comprometieron el 24 de junio de este mismo año y de acuerdo a varios medios se casarían en 2022, no obstante, los planes de boda quedaron inconclusos tras la muerte del actor el pasado 31 de octubre durante una persecución policíaca en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Nerea Godínez causa polémica al lucir vestido de novia

Los fans de Octavio Ocaña encontraron unas fotos en donde Nerea Godínez está vestida de novia y maquillada como si fuera para el encuentro matrimonial. Las imágenes fueron compartidas por la cuanta 'Sile Makeup Artist' y se ve a la joven posando muy felizmente ante la cámara.

Para evitar las críticas, la ex prometida del actor de Vecinos tomó sus Instagram Stories y explicó que no se ha vuelto a comprometer, sólo fungió como modelo para este negocio que, además de especializarse en maquillaje, también tiene una escuela.

"Para que no empiecen... Desde hace muchos años me llama para prácticas de maquillaje porque tiene una escuela y me encanta su trabajo y siempre es ella la que me maquilla... esta foto no es nueva ok?", colocó en su mensaje la ex novia de Octavio.

Nerea Godínez luce vestido de novia Foto: Especial

Mientras algunos de los seguidores del actor entendieron la situación y la llenaron de halagos, otros que no vieron la explicación de Nerea insistieron que la joven sólo estaba con el comediante para buscar fama, la cual ya ha conseguido desde que comparte fotos inéditas del actor.

Por su parte, la expormetida de Octavio Ocaña sigue subiendo algunos momentos memorables junto a él, así como algunas ediciones y dibujos que hacen los fans para recordar al actor y para pedir justicia tras su muerte, pues la familia aún no está conforme con la versión de las autoridades.

Nerea Godínez comparte momentos con Octavio Ocaña Foto: Especial

