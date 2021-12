Famoso actor del Cine de Oro fue panadero antes de hacer triunfar a Pedro Infante

Pedro Infante fue una de las estrellas más importantes del Cine de Oro, sin embargo esto no sería posible sin el apoyo de Antonio Badú, un famoso actor y cantante de la época que recomendó al 'ídolo de México' para protagonizar la película que lanzó su carrera en el séptimo arte.

Antes de convertirse en una figura de la cinematografía nacional, Badú realizó otros trabajos como el de panadero, no obstante, su pasión por la actuación y, sobre todo, por la música lo llevaron a ser conocido como “El emir de la canción”, logrando grabar varios éxitos que se mantienen hasta nuestros días.

Antonio Badú: de panadero a estrella del Cine de Oro

Antonio Namnum Nahes nació en Real del Monte, Hidalgo, el 13 de agosto de 1914, y fue hijo de Antonio Namnum y Virginia Nahes, inmigrantes libaneses, que se establecieron en México. El apellido artístico de Badú lo tomó de inspiración de su madre, quien lo llamaba Badúe, la cual es una palabra árabe que significa beduino.

Antonio Badú fue conocido como el 'Emir de la canción' Foto: Especial

El artista recodó que debido a la situación económica de su familia tuvo que trabajar desde muy joven, así que no pudo estudiar como los demás niños. Entre sus oficios estuvieron el de panadero y dependiente en algunas tiendas. "Por mis necesidades de trabajo me fue difícil estudiar y realizar una carrera profesional, no obstante, siempre me he preocupado por leer y adquirir conocimientos", contó el actor.

Para buscar mejor oportunidades, la joven promesa viajó a la Ciudad de México y se estableció en barrio de la Merced en donde conoció al galán de cine Mauricio Garcés y a Jacobo Zabludovsky, quienes aún no destacaban en el medio artístico. Asimismo, tuvo la oportunidad de tratar con el artista Ramón Armengod y el compositor Gabriel Ruiz Galindo, y fue gracias a estos personajes que logró presentarse en el famoso programa "La Hora Azul" de la estación de radio XEW.

