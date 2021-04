¡Ay Jalisco, no te rajes! Conoce la historia de esta frase que inmortalizó Jorge Negrete

Una de las canciones más populares en México desde los años es “¡Ay Jalisco no te rajes!”, famosa en la voz de Jorge Negrete, el tema se convirtió en una insignia para el estado y Guadalajara su capital.

“Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novia que es Guadalajara, muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara”, dice la primera parte de la pieza que es interpretara por cientos de mariachis en la entidad que se autoproclama la cuna de este género.

Pero el nombre del tema también es una de las frases más conocidas: “¡Ay Jalisco no te rajes!”, se puede escuchar decir a los locales y a los visitantes. Hay quienes dicen que la popular oración surgió durante la época de la Guerra Cristera, pues era utilizada por los guerrilleros cuando estaban en alguna situación de peligro frente al ejército de la Iglesia Cristiana.

“¡Ay Jalisco no te rajes!”, era la frase que gritaban con miedo y entusiasmo, significaba llenarse de valor, enfrentar a los contrarios en la batalla y jamás rendirse hasta salir triunfante. “Ay Jalisco no te rajes… me sale del alma gritar con valor, y abrir todo el pecho, pa´ echar este grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor!, continúa el tema en el coro.

Otra teoría cuenta que en la época de la conquista, en la región de los Altos de Jalisco y parte de Zacatecas estaba dominada por los Caxcanes, estos guerrilleros derrotaron a españoles con gran valentía y la exitosa labor derivó el dicho popular.

Como ya era bastante conocida la frase, el músico Manuel Esperón compusó el tema en los años 30, el primero en grabarla fue Jorge Negrete. Y en 1941 el novelista y director de cine, Aurelio Robles Castillo se inspiró en el dicho para escribir una película y el mismo Negrete fue el actor principal.

En sus versos también describe la belleza de sus mujeres, de sus paisajes, el amor bonito y fiel por lo que cantarla es pregonar la riqueza del estado para México y el mundo.

GB