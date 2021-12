Diego Boneta lanza su propio tequila, ¿se inspiró en Luis Miguel?

Diego Boneta se encuentra en uno de los mejores momentos de su trayectoria, pues no sólo consolidó su fama con la producción de Nextflix "Luis Miguel, la serie", sino que su lista de proyectos personales no deja de crecer y además del mundo del espectáculo, el actor está a punto de lanzarse al mercado del tequila.

En su cuenta de Instagram, el también cantante y pareja de Renata Notni, sorprendió a sus millones de fans con la noticia y aunque no brindó muchos detalles, aseguró que está por lanzar su propia marca de tequila de la que adelantó, será "de gran calidad". Algo que despertó la curiosidad es si el famoso tomó inspiración de los proyectos personales de Luis Miguel.

Pues si bien es cierto que el intérprete de "La Incondicional" no tiene su propia marca de tequila, también se animó a lanzar lujosas botellas de vino. Aunque esta etapa fue bastante desconocida por muchos, ganó relevancia tras ser recordada en uno de los capítulos de "Luis Miguel, la serie".

"Único, Luis Miguel" fue el nombre que recibió en el 2005 la exclusiva marca del cantante, algo que sin duda genera similitudes con Diego Boneta al aventurarse al ámbito empresarial.

¿Qué se sabe de la marca de tequila de Diego Boneta?

Para el anuncio oficial, explicó que la idea surgió ya que "no importa dónde me encuentre en el mundo, el tequila me acerca siempre a mis raíces" y destacó que el proyecto lo realizó junto a "un grupo de grandes amigos", quienes al igual que él, "comparten la pasión por crear nuevos caminos para lo que significa ser mexicano".

El actor que dio vida a Luis Miguel, aseguró que esta será una propuesta "de gran calidad, que conserve la identidad del tequila" y que además represente "la diversidad y vanguardia del México que todos estamos construyendo hoy".

(Foto: @Diego)



En la publicación, decenas de famosos se unieron a las felicitaciones por entrar al mundo de los negocios, entre ellos destaca su novia, quien no dudó en mostrarle su apoyo con un "estoy tan orgullosa, qué emoción". Asimismo, sus fans celebraron la noticia y aseguraron estar emocionados por este nuevo comienzo de Boneta.

