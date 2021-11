Diego Boneta podría ir a la cárcel por escena de "Luis Miguel, la serie"; asegura abogado de Martín Bello

El abogado de Martín Bello aseguró que de Diego Boneta podría terminar en la cárcel, luego de que el actor habría participado en una escena de "Luis Miguel, la serie" en la que su cliente resultó con heridas que lo podrían dejar paralítico.

Durante una entrevista para el programa Sale el Sol, Bello dijo que estaría preparando demandas en contra de Boneta, Netflix, productores y personal que estuvo presente durante la grabación de la escena en la que resultó lesionado.

"Por el lado de la parte civil vamos al inicio de la demanda contra la productora, contra Netflix y las personas que sean solidariamente responsables para que se hagan cargo de las lesiones que generaron. También vamos a demandar a los productores y asistentes y a todo el que participó de esa escena, dado que en el libreto no estaba, en el libreto que Martín aceptó interpretar, no estaba esa escena", afirmó.

Incluso, dijo que podría quedar paralítico, porque para tratar sus lesiones los médicos le han dado una serie de procedimientos, pero hay varios riesgos, porque los problemas los tiene en el cuello, principalmente.

"Yo no me puedo volver a tumbar en el sofá porque en el momento que me pueda tumbar, se me inflama el bulto que se levanta en el cuello, y al día siguiente estoy mal. El brazo a veces se duerme un poco y esa sensación de acolchamiento en la cara", señaló.

Por su cuenta, el abogado Ignacio Trimarco expresó que buscarán comprobar si las lesiones ocasionadas a su cliente fueron a consecuencia de una negligencia de la producción o si se trató de algo hecho con intención de lastimarlo.

"Es un delito que tendría una pena de prisión, son lesiones graves, que al día de hoy, un año y medio, Martín sigue padeciendo las consecuencias, entonces, es una pena que puede llevar hasta acarrear una pena de prisión efectiva. Cuando el juez dictamine, podrá disponer en su caso cualquiera de las opciones que provee el código, pero la prisión es una de ellas", expuso.

