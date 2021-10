Diego Boneta se dijo triste y decepcionado por lo sucedido con Martín Bello

El actor Diego Boneta contó sobre la experiencia de rodar la última temporada de “Luis Miguel: La Serie” y lo calificó como un gran cierre, "es la más arriesgada y la más fuerte".

“Teníamos la sorpresa de tener a Luis Miguel tiempo presente, que es lo más difícil que he hecho en mi vida. (Fue complicado) por el maquillaje, pero salir de Luis Miguel de la edad que lo conocí, casi los 50 años, yo tengo 30 años. Salir con esos 20 años de más. Eran dos personajes totalmente distintos”, relató el actor en entrevista para el programa Ventaneando.

Son dos etapas las que se retratan del cantante en la última temporada y Diego indicó que primero se grabó la partes en la que el cantante era joven, posteriormente, debió subir para que pudiera retratar a Luis Miguel en el presente.

En relación con las restricciones para poder incluir información de algunas personas que estuvieron involucradas en la vida del cantante, como en caso de Araceli Arámbula que no permitió que se incluyera su relación con el cantante.

Boneta aseguró que si él fuera el productor con la palabra final, muchas cosas de las que suceden serían diferentes, “soy parte del equipo pero no soy la única persona. Si fuera yo el que tomara todas las decisiones, habría cosas distintas, solo puedo preocuparme por las cosas que puede controlar. Nunca fue en mal rollo meternos en la vida de nadie. Fue lo que contó Luis Miguel y no quiere decir que es la única verdad y conforme te acercas la presente es más complicado”.

Polémica con Martín Bello

El actor Martín Bello, que interpreta a Tito, denunció en junio que Diego Boneta se excedió durante una escena y que le dejó secuelas, y que nadie se hacía responsable al respecto.

Martín indicó en su momento que en la producción no se controló lo que se tenía que hacer, “se volvió agresiva al punto de provocar lesiones que aún estoy en tratamiento”.

Al respecto, Diego declaró para Ventaneando que es un tema que le da mucha tristeza, soy una persona muy cuidadosa, “los cuidados para esa escena fueron muchos y yo me acuerdo que Martín no se quiso poner protecciones. Fue una sorpresa. Le dije que se pusiera las protecciones, y me contestó no quería”.

Y refirió que fue cuestionado si se encontraba bien después de que concluyeron la escena y Martín dijo que se encontraban bien. “Me enteré que tuvo este problema semanas después. Si es algo grave, se dice al instante. Me decepcionó”.

Te puede interesar: Luis Miguel: La serie | ESTOS son los nuevos personajes que se incorporan a la temporada 3