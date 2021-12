Adriana Louvier deja a un lado el sueño de convertirse en madre y esta es la razón

Adriana Louvier es un de las actrices más talentosas en la televisión mexicana y entre sus planes a corto plazo se encontraba convertirse en madre, sin embargo, reveló que tanto ella como su esposo Carlos Augusto Salas ya no lo están considerando.

La actriz de 41 años dijo sentirse plena y contenta en este momento de su vida junto a su esposo con quien tiene cinco años de casada, durante un tiempo estuvieron buscando convertirse padres por primera vez pero no han tenido éxito.

En entrevista para el programa matutino “Sale el sol”, Louvier detalló que dejará de lado sus planes de maternidad continuando consolidando su carrera como actriz y con otros proyectos en puerta junto a su pareja.

Adriana Louvier y su esposo ya no buscarán convertirse en padres. Foto: Instagram @gutosalas

“Me siento lista en cuanto creo que ya estoy en un muy buen momento de mi vida, con una madurez que perfecto podría ser mamá, pero también creo que por lo mismo me doy cuenta del momento de vida que estamos pasando, y no estamos seguros de que este sea el momento y pues bueno, a ver qué pasa”, dijo la actriz quien detalló que aunque ya no lo buscarán si sucede estarán felices.

Matrimonio de Adriana Louvier

Parejas tanto fuera como dentro del espectáculo vieron afectada su relación debido a la cuarentena, medida tomada en todo el mundo ante la emergencia sanitaria por Covid-19. Por lo que se dieron a conocer separaciones y conflictos que trajo el encierro.

Aunque en el caso de Adriana Louvier confesó que el estar juntos las 24 horas del día encerrados en casa les ayudó a estar más unidos, por lo que considera que se encuentra en uno de los mejores momentos de su matrimonio.

“Obviamente es algo platicado, con esta situación de la pandemia también nos hizo reflexionar varias cosas, y por motivos personales también nuestros, si llega está increíble, pero no, ya no estamos buscando”, dijo.

Detalló que el abandonar su sueño de convertirse en madre fue una decisión de pareja, por lo que ahora buscarán disfrutar de su matrimonio: “Está súper platicado y no se trata en absoluto de un acto de resignación, se trata de una decisión, que es diferente, lo hemos platicado abiertamente, él y yo, que fue de una manera muy natural, pero la pasamos muy bien".

