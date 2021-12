Duques de Sussex muestran a su hija por primera vez y envían emotivo mensaje de Navidad

Los duques de Sussex desearon felices Fiestas Decembrinas a sus millones de seguidores de una manera muy especial; posando para un retrato familiar en el cual presentaron de manera oficial a u hija Lilibet Diana, de tan solo seis meses de edad, esta es la primera ocasión que se da a conocer públicamente una imagen de la bebé, por lo que se convirtió en el debut en sociedad de la menor de los hijos de los duques.

Meghan y Harry se convirtieron así en los últimos integrantes de la Familia Real británica en emitir un mensaje público con motivo de la próxima Navidad, pero tal parece que la espera valió la pena, ya que en la histórica postal aparece por primera vez la familia completa, incluido su primogénito Archie, quien actualmente tiene dos años y medio de edad.

A diferencia de su hermano Archie, quien nació en el Reino Unido, Lilibet Diana, llegó a este mundo en Estados Unidos, país en donde sus padres han instalado su hogar, en concreto en la soleada California. El retrato en el que ambos aparecen se ha vuelto viral en redes sociales, y en él se aprecia lo rápido que ha crecido el mayo de los hijos de los duques de Sussex.

La postal familiar fue inmortalizada por Alexi Lubomirski en la residencia que Harry y Meghan tienen en Santa Bárbara. Lubomirski también ha captado otros momentos importantes de la familia, tales como el compromiso de los duques o las fotos oficiales de su boda.

Duques de Sussex desean Feliz Navidad con emotivo mensaje

En la fotografía, en donde los duques de Sussex compartieron un emotivo mensaje para sus seguidores, Harry y Meghan decidieron mostrar por vez primera el rostro de Lilibet Diana, bisnieta de la reina isabel II, que nació el pasado 6 de junio. En la fotografía familiar aparece el príncipe Harry descalzo, que sujeta a su hijo Archie sobre sus piernas, y por supuesto Meghan Markle, quien sostiene a su hija Lilibet en sus brazos, la pequeña aparece ataviada con un pequeño vestido blanco y sonríe.

Todos los protagonistas de la postal aparecen sonrientes y lucen pantalones vaqueros. Alexi Lubomirski compartió en sus redes sociales la experiencia de haber captado ese momento y aseguró sentirse privilegiado por haber podido capturar un instante como aquel, en el que se desprende mucho amor.

En el mensaje que los duques de Sussex compartieron, y que acompaña a la imagen, describieron la importancia que tuvo para ellos el nacimiento de su hija Lilibet, así como las primeras palabras de su hijo Archie y además, compartieron cómo han aprovechado estas fiestas para hacer donaciones a organizaciones que trabajan con refugiados afganos en los Estados Unidos, mediante la fundación, Archewell Foundation.

"Felices vacaciones" se lee al inicio de la postal y enseguida se detalla que la fundación Archewell, que fundaron los Duques, s encuentra ayudando a organizaciones que ayudan a diversas familias:

"Este año 2021 le hemos dado la bienvenida a nuestra hija Lilibet. Archie nos convirtió en mamá y papá y Lili nos hizo familia. Mientras esperamos la llegada del 2022, hemos realizado donaciones a varias organizaciones que honran y protegen a las familias, desde Afganistán hasta Estados Unidos: Team Rubicon, Welcome Us, Human Firs Coalition, Humanity Crew & Paid Leave For All, PL+US, Marshall Plan for Moms. ¡Les deseamos unas felices fiestas y un próspero Año Nuevo de nuestra familia a la tuya! Como siempre Harry, Meghan, Archie y Lili", se detalló en la fotografía.

