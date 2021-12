Adamari López y Toni Costa pasarán navidad juntos ¿hay reconciliación?

Adamari López y Toni Costa vuelven a desatar los rumores sobre su supuesta reconciliación, pues se dio a conocer que pasarán la navidad juntos. En los últimos días la pareja se ha dejado ver muy unida, por lo que los fans aseguran que podrían volverse a juntar próximamente.

A principios del año, la conductora dio a conocer en el matutino de 'Hoy Día' su separación del bailarín, con el cual estuvo por alrededor de 10 años. “Es el momento de continuar nuestras vidas separados (...) He tomado la determinación de separarme de Toni y reevaluar nuestra relación. Sé que es difícil de asimilar, pero de la mano de Dios lo que sea para bien prevalecerá”, dijo la también actriz en el programa.

El anuncio de la protagonista de telenovelas como 'Amigas y Rivales' sorprendió a muchos de sus seguidores, pues parecían una de las parejas más estables del medio del espectáculo. Debido al inesperado anuncio, se comenzó a especular que el motivo real por el que terminaron fue una infidelidad por parte de Costa.

Adamari López y Toni Costa estuvieron juntos por 10 años Foto: Especial

No obstante, la pareja salió a desmentir estas versiones y aseguró a los medios de espectáculos que querían llevar una relación sana, con el objetivo de no dañar a su hija Alaïa, quien actualmente tiene seis años y lleva una lujosa vida.

Toni Costa parará la navidad con Adamari López

En declaraciones para Mezcal TV, Toni Costa reveló que pasaría la navidad junto a su hija y su ex pareja Adamari López, demostrando nuevamente que puede convivir con la estrella de Telemundo, ya que tras su separación también asistió a la celebración por el cumpleaños de su primogénita, así como a unas vacaciones en familia.

“Vamos a pasar la Nochebuena juntos, vamos a estar abriendo los regalos para que ella sienta como que nada ha cambiado, por así decirlo… Para Navidad, saben que Alaïa es la persona que está presente siempre", aseguró.

Durante la conversación con el medio, el bailarín afirmó que López y él están siempre unidos, esto para que la pequeña de 6 años no recienta la separación de sus padres. "Adamari y yo estamos haciendo un buen trabajo con ella para que no sienta esa ausencia familiar y estamos siempre unidos, en contacto, en comunicación para que ella esté siempre lo más centrada posible”, dijo.

Sobre sus planes para celebrar el Año Nuevo, Toni dijo que aún no sabe si estará acompañado y se limitó a decir “En Nochevieja no sé, ya veremos. Año Nuevo, vida nueva”. Además, sobre su supuesta relación con influencer mexicana conocida como ‘La Bichota’, el ex de Adamari López solo contestó "Yo tengo siempre mi corazón enamorado”.

SIGUE LEYENDO:

¿Indirecta para Toni Costa? Adamari López envía empoderado mensaje sobre los ex | VIDEO

Adamari López lucía irreconocible al inicio de este 2021; así fue su transformación