Lola la Trailera: Rosa Gloría Chagoyán regresa con su emblemático personaje

La exitosa y querida actriz mexicana, Rosa Gloria Chagoyán, reapareció a sus 68 años en la pantalla chica para informar sobre sus próximos proyectos, mismos que estuvieron en pausa por la pandemia derivada del Covid-19 en todo el mundo y sorprendió con su proyecto estrella que pretende traer de regreso a su personaje más icónico, nos referimos a ‘Lola la Trailera’.

El personaje que la mandó a las nubes en el cine de acción de los años 80 en México, es uno de los más queridos y una referencia cuando se habla de la actriz y cantante, quien está casada con el actor y productor, Rolando Fernández.

Chagoyán indicó que la serie está en proceso de armado y elaboración y próximamente estará en manos de su marido para que tome forma.

En breve entrevista para el programa de Gustavo Adolfo Infante, ‘De primera mano’, la mexicana aseguró que no le pesa el paso del tiempo y lleva su edad con dignidad, y es que ella es de las pocas actrices que no ha recurrido al bisturí para mantener su físico, recordando que en sus mejores épocas fue una de las actrices más sexys del espectáculo mexicano.

“Pues yo nada más voy pasando el tiempo así como viene… hay cremitas, ‘cositas’ por si uno quiere… la verdad a mí me gusta el tiempo como ha venido, he hecho muchísimas cosas, todo lo que he querido en la vida…es muy bonito vivir la vida, por tanto tiempo y hacer lo que uno quiere”.