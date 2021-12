¿Qué opina Renata Notni sobre la demanda que tiene su novio Diego Boneta?

Renata Notni está enamorada de Diego Boneta, de eso no cabe duda, y ahora es asediada por las cámaras para saber un poco más sobre la vida privada del intérprete de Luis Miguel en la serie biográfica difundida a través de Netflix.

Al respecto, la bellísima actriz, habló brevemente durante una intervención en el programa de Gustavo Adolfo Infante, ‘De primera mano’, acerca de la demanda que interpuso uno de los actores que participó en la serie junto con su famoso novio.

Se trata de nada más y nada menos que del español Martín Bello, quien dio vida al tío ‘Tito’, hermano de Luisito Rey en la serie, y quien se encuentra afectado físicamente por una serie de escenas en las que no salió bien librado de los golpes del actor Diego Boneta, escena que de acuerdo con él, fue más fuerte de lo que inicialmente se tenía planeado y además se quejó de no recibir la atención médica que merecía.

Al respecto, la protagonista de ‘La venganza de las Juanas’, señaló que:

“Cuando es un tema que no me corresponde, prefiero no opinar, prefiero mantenerme al margen de todo eso, la verdad… no voy a opinar en algo que no es mi tema”