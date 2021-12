BTS: J-Hope demuestra su humildad y que la fama no se le ha subido a la cabeza

A pesar de la fama mundial, BTS se ha mantenido con los pies en la tierra, pues siempre ha demostrado que se mantiene humilde ante sus fans y la prensa. Esta vez, quien evidenció que no se le ha subido la fama a la cabeza fue J-Hope, que durante una transmisión hizo una revelación que conmovió al ARMY.

Este miércoles fue el tercer concierto de "Permission To Dance On Stage LA" en donde se vivieron grandes sorpresas, una de ellas fue la presencia de Halsey, quien es gran amiga de los cantantes de k-pop desde que colaboró en el tema 'Boy With Luv'. De esta forma, la artista estadounidense se une a la lista de celebridades que acudieron a la presentación en el estadio Sofi de Los Ángeles, como el mexicano Cristian Castro.

En tanto, tras el show J-Hope decidió hacer un V Live para todos aquellos que no pudieron asistir a la presentación, la cual es muy significativa, pues la banda surcoreana no había visto a sus fans desde hace dos años debido a las restricciones sanitarias que los obligaron a hacer conciertos virtuales.

Durante la conversación con el ARMY, aparecieron en la transmisión sus compañeros V, Jungkook y Jin, quienes tuvieron algunas reacciones divertidas al entrar a la habitación de Hoseok, como por ejemplo el 'Golden Maknae' quien hizo una exagerada representación de 'ON'.

J-Hope enterneció al ARMY por esta razón

El artista originario de Ilgok-dong, Gwangju, en Corea del Sur, habló de muchos temas, sin embargo, hizo una revelación que enterneció al ARMY, pues confesó que lava sus calcetines a mano. De hecho, en la grabación enseñó que los cuelga muy cerca de su cama para que se puedan secar.

Estas declaraciones, además de ser divertidas por la forma en que las contó, ya que imitó el modo en que talla su ropa; también fueron muy conmovedoras, pues de acuerdo al ARMY muestra que no se le ha subido la fama a la cabeza, debido a que los hoteles tienen servicio de lavandería.

En tanto, BTS ofrecerá su último concierto en Los Ángeles la noche de este 2 de diciembre, este será aún más especial, pues lo transmitirán totalmente en vivo. Si quieres saber de la venta de boletos y precios, ingresa aquí.

SIGUE LEYENDO:

Taehyung y Jin de BTS crean su propia versión del Juego del Calamar en concierto

BTS: Jungkook llega a Netflix con "Your eyes tell", el OST compuesto por el cantante