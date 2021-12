BTS: Jungkook llega a Netflix con "Your eyes tell", el OST compuesto por el cantante

El cantante sucoreano Jungkook, quien es conocido por ser el miembro más joven de la banda de K-Pop BTS, llegó a la plataforma Netflix gracias a una película donde compuso y produjo la canción principal.

Ante esto, sus fans, quienes son conocidos como ARMY, mostraron su emoción, ya que muchos no habían tenido la oportunidad de ver “Your Eyes Tell”, el filme japonés donde el grupo de pop coreano interpretó la canción principal, pues dicha película solamente se estrenó en los cines de países como Japón o Corea del Sur.

¿Ya está disponible “Your Eyes Tell”?

La producción japonesa ya está disponible en Netflix desde el pasado 30 de noviembre y se puede disfrutar en su idioma original (japonés) o en español.

Sin embargo, “Your Eyes Tell” fue estrenada en Asia el pasado 23 de octubre, donde se promocionó muy bien gracias a la participación de BTS.

De hecho, la publicidad de dicha película fue muy específica al mencionar que la banda fue la encargada de interpretar la canción principal, lo que causó que dicho filme fuera un éxito en taquillas.

¿Qué más debes saber sobre la canción “Your Eyes Tell”?

La melodía principal de la película japonesa del mismo nombre, es parte del cuarto álbum japonés de BTS, “Map of the Soul: 7 -The Journey-”, el cual fue publicado el 14 de julio del 2020.

Además, es el track número 12 del disco y fue escrita y producida por el Golden Maknae, Jungkook, además de Gustav Mared, UTA y JUN.

¿Qué hay sobre la película?

El filme nipón es un remake de la película surcoreana llamada "Always", además, fue producida por Tsuyoshi Matsushita, Yoshihiro Suzuki y Mitsuru Uda. A su vez, es protagonizada por Ryusei Yokohama y Yuriko Yoshitaka.

Aunque ningún miembro de BTS sale en el filme, ARMY se encuentra muy conmovido por la participación de la banda y la hermosa balada en japonés.

