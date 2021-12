BTS: ARMY tiene prohibido hacer esto en los conciertos, tomarán acciones si rompen las reglas

¡HYBE tomará acciones en contra de las fans que no respeten esta regla! ARMY no puede hacer esto durante los conciertos de BTS, el grupo surcoreano realizará las últimas dos fechas de "Permission To Dance On Stage" y esto podría pasar.

La industria del K-Pop es una de las más grandes de Corea del Sur y se ha convertido en todo un fenómeno mundial que deja ganancias millonarias.



Por ello, algunas agencias toman medidas legales e implementan reglamentos estrictos para sus artistas y las fans. Sin embargo, ARMY ha expresado su desacuerdo con las nuevas medidas de HYBE, de no respetar las indicaciones, la empresa podría sacar a las fans de sus conciertos.

HYBE le prohíbe a ARMY hacer esto

A través de un comunicado la agencia de BTS, HYBE, informó a ARMY que tomará acciones en contra de las fans que rompan las reglas de los conciertos.

La empresa K-Pop advirtió que durante los conciertos restantes de "Permission to Dance On Stage", que se llevaran a cabo este 1 y 2 de diciembre, la filmación de la presentación está prohibida. Esto sucedió poco después de que la redes sociales se inundaran con videos y fotos del show, una practica que se considera ilegal dentro del K-Pop.

Las decisiones de HYBE responden a una reclamación de derechos de autor para sus artistas, pues su subsidiaria BigHit Music prohíbe la grabación y transmisión en vivo de los eventos de BTS, incluso si se realizan con teléfonos celulares, aunque el ingreso de estos esté permitido.

La agencia de BTS hizo una clara advertencia a las fans, ya que de ser sorprendidas tomando fotos o videos, con móviles o cámaras, serán obligadas a borrar dicho material o se les pedirá retirarse del concierto. Además, esta medida también busca erradicar a las llamadas "sasaengs", fans que acosan a los idols e ingresan cámaras profesionales obstaculizando la vista de las fans y cuyas imágenes las usan para comercializar.

Te puede interesar: BTS y BLACKPINK se convierten en los grupos K-Pop más escuchados del mundo