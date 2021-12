Billie Eilish cumple 20 años; estos han sido sus mejores cambios de looks en el 2021

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, nombre completo de la famosa cantante, nació en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 18 de diciembre de 2001. Hoy, está cumpliendo 20 años, y varios de estos como artista, pues cuando tenía 13 años, a raíz del sencillo "Ocean Eyes", que se publicó en 2015 en SoundCloud, se convirtió en un fenómeno viral.

Gran parte de la atención de los medios en torno a Eilish se ha centrado en su estilo de moda y estilo, que consiste principalmente en ropa holgada. En 2017, la también declaró que le gusta vestirse fuera de su zona de confort para sentir que capta la atención de todos a su alrededor.

Pero sin duda algo que ha llamado la atención de su look, además de su ropa, es su cabello, pues por mucho tiempo se le vio lucir una melena oscura con las raíces en tono verde neón, un estilo arriesgado con el que supo imponer una moda y mismo con el que inició este 2021.

Billie Eilish y sus mejores cambios de looks en el 2021

Llegando el año 2021, Eilish lanzó al mercado su segundo álbum, Happier Than Ever y también decidió dar un giro radical en su imagen, finalmente optó por dejar atrás su icónica cabellera bicolor para lucir un tono rubio, cambio de look que no encantó a todos sus fans, pues declaró que al mostrar su nueva melena muchos dejaron de seguirla en redes.

Luego de seis semanas de decoloración y cuidados intensivos, que la obligaron a llevar peluca a los Grammy 2020 para ocultar su proceso, la cantante por fin pudo mostrar su nuevo tono de cabello y corte de pelo, pues aunque seguía luciendo flequillo, eligió un estilo "wolf cut" con el que presumió su nueva imagen.

Así se mostró por primera vez como rubia. Foto: Especial

La intérprete de "Bad Guy" y "Therefore I Am", quien recientemente promocionó su debut en el nuevo dorama japonés "The Midnight Maiden War", confesó en una entrevista a Ellen De Generes cómo surgió este nuevo corte y color, asegurando que el cambio fue gracias a un seguidor.

"No sé qué me pasó. Vi un montaje de un fan cuando tenía el cabello verde. Era una foto mía y la editó con el cabello rubio y pensé: ‘¡Ah!¡Es una locura!¡Lo quiero! Así que pensé en ello como un sueño. No creí que iba a suceder porque mi cabello ha pasado por mucho. Pensé que me lo quemaría si lo intentaba, ¡pero lo hice!", confesó.

Unos meses más tarde, Eilish, copresidenta llegó a la alfombra roja de la MET Gala 2021 con un vestido de Oscar de la Renta, inspirado en el vestido de tul que la famosa Marilyn Monroe llevó para asistir a los Oscar en 1951, sorprendiendo además al llevar su nueva melena más corta.

Pero Billie no se quedó ahí, pues a principios de este mes volvió a dar la gran sorpresa para sus millones de fanáticos, pues en su cuenta de Instagram, donde la siguen casi 98 millones de fans, la cantante mostró un nuevo cambio de look, el cual se acerca más a su tono natural de cabello.

La estrella cambió su cabello rubio platinado por un estilo más corto en color marrón moka, regresando a los castaños que están tan de moda y en tendencia para este invierno, y también el look con el que la cantante recibió su cumpleaños número 20.

Este es su último cambio de look. Foto: Especial

