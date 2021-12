Billie Eilish revela que pudo morir a causa de COVID-19: "Fue terrible, todavía tengo efectos secundarios" | VIDEO

Con apenas 19 años, Billie Eilish se ha convertido en una de las cantantes más populares y exitosas del mundo. En 2019 debutó con su primer álbum de estudio: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? y en julio de este 2021 presentó su segundo material: Happier Than Ever.

Recientemente, durante una entrevista para el programa de radio The Howard Stern Show, la ganadora de siete Premios Grammy reveló que estuvo a punto de morir tras contagiarse de Covid-19 hace algunos meses. Al mismo tiempo, mencionó que la vacuna fue vital para que su salud mejorara.

En 2020, Billie Eilish criticó a las personas que salían de fiesta durante la pandemia. Foto: IG

"Si no me hubiera vacunado, habría muerto"

La cantante, quien el próximo sábado 18 de diciembre celebrará su cumpleaños número 20, tuvo un breve ataque de tos. Fue entonces cuando dijo que este año tuvo Covid-19. Al respecto, el presentador del programa la cuestionó sobre qué tan malo fue dar positivo a coronavirus.

"Fue malo. No morí y no iba a morir, pero eso no quita lo miserable que era. Fue terrible y todavía tengo efectos secundarios. Estuve enferma durante casi dos meses", dijo.

Agregó que dicha situación ocurrió en agosto, justo después de vacunarse contra la enfermedad que ha acabado con la vida de 5.31 millones de personas en el mundo. Sin embargo, destacó que gracias a la inoculación ahora está mejor.

"Quiero que quede claro que es por la vacuna que estoy bien. Creo que si no me hubiera vacunado, habría muerto, porque estaba mal. Cuando digo que estuve mal me refiero a que se sentía horrible (...) Cuando estás enfermo(a), se siente jodidamente horrible", lamentó.

Por último, Billie Eilish aseguró que la vacuna contra el Covid-19 es "jodidamente increíble", pues también salvó la vida de su hermano Finneas, sus padres y sus amigos.

