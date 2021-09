Billie Eilish: Esta es la polémica FOTO que la hizo perder 100 mil seguidores

Billie Eilish es una de las jóvenes cantantes más prometedoras de la música. Apenas el pasado mes de julio, la artista de 19 años, estrenó su segundo material discográfico titulado Happier Than Ever (2021), tras su exitoso álbum debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019).

Recientemente, la ganadora de siete Premios Grammy, quien en múltiples ocasiones ha sido criticada por su forma de vestir y aspecto físico, contó que gracias a una polémica fotografía perdió 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Billie Eilish. Foto: IG

La foto de Billie Eilish que la hizo perder seguidores

Para responder a esta pregunta es importante mencionar que cuando Billie Eilish comenzó su carrera, se caracterizaba por tener su clásico cabello negro con raíces de color verde neón. Sin embargo, en febrero de este año anunció que vendrían cambios en su carrera.

Eso no tardó en verse reflejado, pues un mes después, en marzo, la intérprete de "Bad Guy" y "Therefore I Am" le dijo adiós a su look bicolor para darle paso a un cabello completamente rubio. Además, se alejó de la ropa holgada y comenzó a usar prendas ajustadas.

Así posó en mayo para una revista. Foto: Vogue

A raíz de ese radical cambio de imagen, un sector de sus seguidores no quedó encantado con la nueva imagen de la cantante, cuyo nombre completo es Billie Eilish Pirate Baird O'Connell. Y es que, durante una entrevista para la revista ELLE, dijo que al publicar una foto con su apariencia actual, perdió 100 mil seguidores.

"Perdí 100 mil seguidores, sólo por los pechos. La gente le tiene miedo a los pechos grandes", dijo la cantautora sobre la siguiente fotografía publicada en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 90 millones de seguidores.

En la misma plática, Billie Eilish mencionó que "la gente se aferra a esos recuerdos y tiene un apego, pero es muy deshumanizante", haciendo referencia a las nuevas instantáneas en las que ya no luce como en el 2015, cuando inició su trayectoria musical.