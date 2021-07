Billie Eilish presenta su nuevo disco "Happier Than Ever"

Billie Eilish dio a conocer este jueves 29 de julio su más reciente trabajo discográfico "Happier Than Ever", que le costó un año de ensamblar ya que su producción inició el pasado 30 de julio de 2020.

El trabajo fue precedido de la publicación de cuatro sencillos "NDA", "Therefore I Am", Lost Cause" y "Your Power". El periodo de terminación de un año fue idea de la propia cantante.

Realizado durante la pandemia

"Happier Than Ever" cuenta con 16 canciones que reflejan los sentimiento de Billie Eilish, algo que la misma artistas espera que sus aficionados lo perciban la momento de su escucha.

Estos temas fueron escritos durante el periodo de la pandemia y corresponden a los cambios personales de la cantante así como los obstáculos profesionales.

Reflejo del artista

De acuerdo con Billie Eilish, este nuevo disco es el reflejo de su esencia, por lo que espera que la conexión con su público sea mucho más fuerte al entregar un proyecto muy sincero.

La canción que da título al disco comienza es un tema tranquilo en donde resalta la voz dulce de Billie Eilish. El arreglo cuenta con una guitarra acústica que combina a la perfección con la esencia suave del track.