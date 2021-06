‘Prime Day Show’, el concierto de Amazon donde Billie Eilish estrenará temas de su nuevo álbum

Hace unos días, la cantante Billie Eilish presentó un adelanto de nuevo álbum discográfico próximo a salir a la luz. Se trata de la canción ‘Lost Cause’, que llegó acompañada de un videoclip que dio mucho de qué hablar. Puesto que Billie se ve más relajada y feliz con su cuerpo.

No por nada el segundo disco de Billie Eilish sea titulado ‘Happier Than Ever’. Ahora podremos conocer más de esta producción, gracias a un concierto digital que está armando Amazon, llamado ‘Prime Day Show’, que se emitirá en todo el mundo. Billie Eilish ya había presentado también su tema ‘Your Power’, ambos lanzamientos se alejan de la música electrónica.

Aunque ‘Your Power’ tiene más ritmo de balada suave, a diferencia de ‘Lost Cause’ que tiene espíritu más fiestero. Además de Billie Eilish, compartirán escenario H.E.R. y Kid Cudi, para este concierto que se realiza para celebrar el aniversario de una de las compañías más poderosas del mundo, Amazon.

El álbum ‘Happier Than Ever’ tiene contemplado publicarse el 30 de julio de este año. Cabe recordar, que su disco debut ‘When We All Fall Asleep Where Do We Go?’, ganó cinco premios Grammy, incluido Álbum del año.

¿Cómo y cuándo puedo ver el concierto del ‘Prime Day Show’ de Amazon?

El Prime Day Show estará disponible en la plataforma de Amazon Prime a partir del 17 de junio. El pasado martes se estrenó el tráiler del espectáculo musical, el cual se dividirá en tres partes, cada una de ellas estará a cargo de Billie Eilish, H.E.R. y Kid Cudi.

Billie Eilish criticada antes del lanzamiento de su segundo álbum

A solo unas semanas del lanzamiento de su segunda producción discográfica ‘Happier Than Ever’, la cantante Billie Eilish ha sido criticada por sus fans, que han expresado su indignación por supuestamente mandar señales confusas en cuanto a su sexualidad.

Los internautas la han acusado de ‘queerbaiting’ que es una estrategia de marketing para atraer a personas de la comunidad LGBT+. Y es que ha habido muchas dudas de las preferencias sexuales de la cantante. Recientemente, en su Instagram además de anunciar su canción ‘Lost Cause’ escribió la leyenda "I love girls" que prendió el foco de los fans.

Sin embargo, hace unos días fue captada en una cita romántica con un actor llamada Matthew Tyler Vorce, quien además le lleva 10 años de edad a la estrella.

