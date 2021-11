Billie Eilish debuta en los doramas con The Midnight Maiden War y su canción Happier than ever

Las series de Asia continúan ganando terreno en el mundo del entretenimiento. Los doramas son todo un fenómeno que se ha convertido en uno de los formatos más exitosos en Corea, Japón, Tailandia y China.

Además, gracias a plataformas de streaming como Netflix, YouTube, Viki, Disney Plus y apps móviles se han podido globalizar para llegar a nuevas audiencias.

El K-Pop también se ha globalizado gracias a artistas como BTS, quienes participaron con su canción "Friends" para la película "Eternals" de Marvel. Ahora, es turno de Billie Eilish en el mundo de los doramas, la joven ganadora del GRAMMY promoción el estreno de la nueva película en la que participará con su música.

Billie Eilish debuta en los doramas

A través del tráiler oficial, Billie Eilish promocionó su debut en el nuevo dorama japonés "The Midnight Maiden War", película programada a estrenarse el próximo 21 de enero de 2022.

Con tan solo 19 años, Billie ya ha ganado varios GRAMMY, ha roto récords mundiales y es una de las mejores cantantes y compositoras de la actualidad.

La joven artista participará en la banda sonora oficial con su canción "Happier than ever", que suena en el tráiler del dorama basado en la novela "Mayonaka Otome Senso".



El drama "The Midnight Mainde War" sigue la vida de Yu, un joven que viajó a Tokio para estudiar la Universidad, vive solo, sin amigos y sin pareja. Sus días son bastante aburridos y no tiene un objetivo en la vida, mientras trabaja medio tiempo en un sitio de construcción. Un día conoce a dos personas que pertenecen a un club secreto y que planean la destrucción de la ciudad de Tokio, cambiando su vida para siempre.

Billie Eilish se mostró emocionada de que su canción haya sido elegido, siendo su debut en los doramas, agradeció en idioma japonés e invitó a sus fans a ver la película.

