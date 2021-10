BTS ahora es parte del universo Marvel gracias a esta escena, así sería su cameo en Eternals

¡Es oficial, BTS ahora es parte del MCU! La banda más famosa del mundo dentro del K-Pop tendrá su debut en el popular universo de superhéroes de Marvel. Los idols participan en el soundtrack de la película con una de sus canciones, pero se reveló que hay una escena donde son mencionados.

El primero en tener una colaboración con la franquicia de cómics fue RM, el rapero participó en la banda sonora de "Fantastic Four", en su versión 2015. Además, un actor de la serie de Disney Plus "The Falcon and The Winter Soldier" reveló que hizo una mención a Bangtan, pero la escena fue eliminada.

Ahora con "Eternals", que continúa con la fase 4 del MCU, BTS emocionó a sus fans al ser elegidos como parte del OST; sin embargo, reciben una mención gracias a uno de los personajes, hasta ahora no se ha revelado el contexto de la escena, pero los primeros spoilers no se hicieron esperar.

BTS ahora forma parte del MCU

A un par de semanas de su estreno, Marvel realizó la premier de "Eternals", la nueva película del MCU y los primeros spoilers incluyen a BTS.



ARMY se emocionó al conocer que la canción "Friends" será parte de la banda sonora oficial; sin embargo, hay más sorpresas y al parecer la banda K-Pop tiene una pequeña mención dentro de la película.



De acuerdo con una reportera de entretenimiento que asistió al pre-estreno de Marvel, BTS participa con la canción "Friends", compuesta por Jimin y cantada a dueto con V. El tema forma parte de una escena de "Eternals", por si fuera poco esta no es la única aparición de los idols dentro del MCU, ya que supuestamente uno de los personajes menciona a BTS en uno de los diálogos.



De esta forma, el grupo surcoreano pasaría a formar parte de universo de Marvel al reconocerse la existencia de BTS dentro del mundo de los superhéroes. Por si fuera poco, Jimin desconocía que su canción fue elegida como parte del soundtrack, al parecer se mantuvo en secreto dentro de la compañía.

