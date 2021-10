BTS: Integrantes revelan que Suga y RM se han peleado en varias ocasiones, esto fue lo que pasó

BTS lleva más de 7 años de conocerse, la banda ingresó a BigHit con la esperanza de cumplir sus sueños como cantantes, productores y hasta actores. Sin embargo su inicio no fue nada fácil, entre cambios de alienación, integrantes que decidieron abandonar el proyecto, hasta discusiones que pudieron haber terminado con su amistad.



A lo largo de los años, los idols coreanos revelaron que han habido desacuerdos entre ellos. Jimin, V, Jungkook y J-Hope han protagonizado alguna de estas discusiones donde se dejaron de hablar o hasta estuvieron a punto de dejar la banda antes de debutar.



En el caso de Jimin, él mismo confesó que no se llevaba bien con uno de los miembros al conocerse por primera vez. Sin embargo, es Suga y RM quienes han tenido discusiones más subidas de tono, conoce la razón.

¿Suga y RM no se llevan bien?

RM y Suga pueden ser considerados las mentes maestras detrás de BTS, pues son los miembros que más han producido y compuesto las canciones de sus álbumes.

Aunque ambos son genios musicales, han llegado a tener diferencias en más de una ocasión y una pelea fue inevitable entre ambos idols. La historia de sus discusiones fue revelada por sus propios compañeros, quienes contaron con todo y detalles qué fue lo que pasó entre ellos.

La primera anécdota fue testimonio de un ex aprendiz de BigHit, el chico explicó que Suga era un gran productor desde sus primeros años, pero RM tiene un punto de vista muy diferente al de su compañero. Al parecer estuvieron en desacuerdo sobre una canción y terminaron discutiendo en su habitación, al punto de romper cosas y aventarse ropa.

La pelea disgustó mucho a J-Hope, ya que él y Jungkook habían hecho la tarea de doblarla, pero ambos terminaron disculpándose con el rapero.

Sin embargo, esta no fue la primera vez que discutieron. En la primera temporada de In The Soop, BTS confesó que hubo una ocasión en que Suga se enojó con RM por una habitación y terminó por aventarle un zapato. A pesar de sus discusiones, han logrado superar sus diferencias y nunca han llegado a los golpes.



