Ale Capetillo fue hospitalizada; podría tener Covid-19

A través de sus redes sociales, Alejandra Capetillo compartió que podría haberse infectado de Covid-19, luego que presentó todos los síntomas del virus que ha afectado la vida del mundo entero.

La hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se tuvo que trasladar a un hospital —esto debido a que la joven influencer vive en España— por recomendación de sus padres, luego de que Ale presentaba temperatura mayor a los 39 grados centígrados.

En su cuenta de cuenta de Instagram, la joven subió una historia en la que relató: "Fue de la nada, no sé qué me pasó, pero escaló súper rápido. Empecé a sentir frío en los huesos de los pies hasta la espalda, empecé a sentir frío congelado. Me empezó a doler el hueso y dije: 'algo está pasando'".

La joven compartió su experiencia en su cuenta de Instagram. Foto: Especial

A pesar de que sus malestares continuaron y sus padres le recomendaron que se fuera al hospital más cercano, Ale no quería ir, ya que confesó que siente pavor a los médicos.

"Me dijeron (mis papás): ‘Te vas ahorita al hospital’. Yo no quería, le tengo pavor a los doctores y a los hospitales y más estando lejos de mi familia. Pero mis papás me dijeron que me fuera, Obviamente, la primera duda era si tenía Covid. Me hicieron la prueba y hasta ahorita soy negativa", relató en la red.

Al final, la temperatura de 39 grados y su dolor de articulaciones se debieron a una fuerte gripe, pero afirmó que continuará cuidándose y esperando a recuperarse lo antes posible.

Sigue leyendo

Chacho Gaytán ayuda a niños de bajos recursos con un proyecto musical

Ale Capetillo copia outfit total black de Belinda y conquista las calles de España: FOTOS

¿Eduardo Capetillo no descuida a Biby Gaytán ni un momento?; esto dijo Juan Osorio