¿Eduardo Capetillo no descuida a Biby Gaytán ni un momento?; esto dijo Juan Osorio

Biby Gaytán protagonizará el remake de la serie "La criada bien criada", y el productor Juan Osorio brindó algunos detalles de lo que fue la grabación prueba.

“Ahora se llama 'Despacito, muy despacito', que es la serie de ‘La criada bien criada’, y va a ser la protagonista y la verdad es que estoy encantado de haber trabajado con ella el piloto”, explicó.

En un encuentro con medios de comunicación a su salida de Televisa San Ángel, el productor respondió a diversos interrogantes, entre ellos si ha sido complicado tratar con Eduardo Capetillo como representante de Biby.

“Hice una gran química con su marido, es un hombre muy inteligente, es un hombre que la cuida mucho y que participa, entonces creo que va a ser un proyecto muy bonito”, respondió Osorio.

Además destacó que él solo hablaría de lo que trató con Capetillo de manera profesional.

“Yo te tengo que decir que yo voy a hablar de lo que yo me senté a hablar con él, el señor Capetillo es una gente muy respetuosa, leyó el guion, escuchó la propuesta y lo único que te voy a decir es que estuvo en las grabaciones, me apoyó todo el tiempo, orientó a Biby, le decía ‘no, por ahí no, haz esto’, entonces yo tengo un gran aliado con el señor Capetillo”.

Tras ser cuestionado sobre si Eduardo no descuidó en ningún momento a su esposa, la expareja de Niurka expresó: “Yo también cuido a mi mujer, lo que es tuyo hay que cuidarlo…, pero no, todo muy bien”.

Finalmente, indicó que tras grabar la prueba con Biby, ya solo esperará la aprobación de los directivos de Televisa para arrancar con las grabaciones de este programa, que en otro momento fue encabezado por la primera actriz María Victoria.

Sigue leyendo:

Eduardo Capetillo y Biby Gaytan: el día que humillaron EN VIVO a una integrante de La Academia y TERMINÓ MAL

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo vendieron su lujosa mansión de Acapulco, así era | VIDEO

Biby Gaytán alerta a sus fans, presume FOTO sin maquillaje y recibe críticas por extraña apariencia en sus labios